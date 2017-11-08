Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dahi Girişimci Elon Musk İle Görüştü

Tesla, SpaceX gibi firmalarla adından sıkça söz ettiren Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğuydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün çok özel bir konuğu vardı. Otomobil devi Tesla ve uzay araştırmaları şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlandı.

Erdoğan-Musk görüşmesinde neler konuştuğu bilinmese de Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de görüşmeye katılması, Musk’ın Türkiye’de bir proje geliştireceği sorularını gündeme getirdi.

Konu Elon Musk olunca, hangi konunun konuşulduğunu tahmin etmek çok güç oluyor. Hem dünyanın en önde gelen uzay şirketlerinden birinin sahibi, hem elektrikli araç denilince ilk akla gelen isim, hem de güneş enerjili çatılar, trafiği rahatlatacak tüneller gibi projeleri olan bir insan. Bu açıdan baktığımızda ülkemizin Musk’la işbirliği yapacağı çok fazla alan ortaya çıkıyor.

Şu an için bilinmese de çok yakında Erdoğan-Musk görüşmelerinin ardında ki sır perdesi ortadan kalkacaktır.

Elon Musk Kimdir?

1971 Güney Afrika doğumlu olan Elon Musk, Kanada’da iki yıl üniversite okuduktan sonra Pennsylvania Üniversitesi’nde işletme ve fizik okudu. Burada aldığı eğitimlerin ardından 1999’da kurulan online ödeme sistemi Paypal’ın kurucu ortaklarından olan Musk, bu teknolojiyi 2001’de 1.5 milyar dolar karşılığında eBay’e satmasının ardından 2002’de Tesla, 2003’te ise SpaceX’i kurdu.

Şu anda attığı adımlarla dünyanın en iyi girişimcisi olarak gösterilen Musk, Mars’a ulaşmayı kendine hedef olarak belirlemiş durumda. Bu süreçte 6 saatte gidilebilen bir yolu 30 dakikaya indirecek Hyperloop gibi projeler geliştirmeye çalışan dahi girişimci, yapay zeka dahil teknoloji alanında her şeye elini atıyor.

Sık sık gerek kendisi gerekse şirketleriyle gündemimiz olan Elon Musk’ın ülkemizle ortak bir projeye girişmesi son derece sevindirici bir haber olacaktır.