Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iPhone'a Boykot Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu' kapsamında yaptığı konuşmada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı.

Son günlerde ABD ile artan gerginlikler, Trump'ın tweetleri ve dalgalı dolar kuru derken gündem adeta bu konulara kitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada ABD'nin elektronik ürünlerinin ülkedeki satışıyla ilgili radikal yaptırımların sinyalini verdi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var, Venüs var, Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir."

ABD'nin gümrük vergilerini iki katına çıkarması sonrası adeta soğuk savaş sürecine giren Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğin ne raddeye ulaşacağı merak konusu. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'iPhone boykotu' çarğısının resmi yaptırımlar getirip getirmeyeceğini yakında göreceğiz.