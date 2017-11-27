Erdoğan’dan iPhone X Sırası Bekleyenlere Eleştiri

Teknoloji bağımlılığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir telefon markasının (iPhone X’u ima ediyor) modeli için saatlerce sıra bekleyen insanlar hakkında üstü kapalı da olsa eleştirilerde bulundu.

İstanbul’da düzenlenen Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiyle olan bağımızın bizleri getirdiği noktalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Türk milleti olarak teknofobik insanlar olmadığımızı, teknolojiyi ne için kullandığımızın ve hayatımızdaki yerinin neresi olduğuna dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’de satışa çıktığı günden itibaren manşetlerden düşmeyen iPhone X ve satın alan kişiler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada bir telefon markasının yeni modeli için saatlerce sıra bekleyen insanlar var. Bize göre buradaki asıl mesele teknolojiyi nasıl anladığımız. Bir dönem dünyanın en münbit ilim irfan merkezlerine ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bizim yenilikle bir sorunumuz olamaz.”

Teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran bir araç olmasından çıkıp hayatın merkezine konulmasından dolayı endişelerini dile getiren Erdoğan, son olarak şu açıklamada bulundu:

“Son yıllarda baş döndürücü bir şekilde ilerleyen teknolojinin bizi böyle bir tehlike ile yüz yüze bıraktığını görüyoruz. İnsanoğlu giderek var oluş gayesinden uzaklaşıyor. Kendi imal ettiği teknolojinin kölesi haline gelen insan yaratıcısına isyan etmektedir. Teknoloji bağımlılığı gibi yeni hastalıkların ortaya çıkmasının temel sebebi budur.”