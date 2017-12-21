Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne kadar maliyeti olursa olsun, 1 sene önce yaşanan Karlov cinayetinin katilinin telefonunun içine girilmesini istedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve Türkiye ile Rusya arasında olası bir savaş çıkarma isteğiyle yapılan Andrey Karlov suikastine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonu hala kırılabilmiş değil. Bu duruma el atan Recep Tayyip Erdoğan ise, “Maliyeti ne olursa olsun şifreyi kırın” diyerek son derece kesin bir talimat verdi.

Altıntaş’ın elinde bulunan iPhone 4S, geçtiğimiz dönemde İsrailli bir şirket tarafından kırılacaktı, ancak şirket telefonu yurt dışına çıkarmak istediği için bu anlaşmalar bozuldu. Büyükelçi Karlov’un ölüm yıldönümü olmasına rağmen “gerçek suçluların” hala bulunamıyor olması, Erdoğan’ı harekete geçirdi. Erdoğan, Bilgi, Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na(BTK) ve operasyonda görev yapan diğer kurumlara, “Ne gerekiyorsa yapılsın, maliyeti ne olursa olsun telefonun şifresini kırın” talimatını verdi.

Bu olayın ardından araştırmalarını hızlandıran BTK, Karlov’un öldürülmesi için emri veren kişileri bulmak için Hindistanlı bir firmayla anlaşabilir. Bu firma ülkemize gelerek şifreyi kırabileceğini iddia etti. Bunun dışında Rusya hükümeti, telefonun şifresini kırmak için Rusya’ya bağlı beyaz şapkalı hackerlardan yardım alınabileceğini açıkladı.

Bunun dışında zanlının Gmail üzerinde silinen yazışmaları için Google’dan yardım isteyen Türk hükümeti, buradan olumsuz yanıt aldı. Google, mesajların “geri döndürülemez” olduğunu açıkladı. Bunun ardından FBI, Karlov’un dosyasına karşılık katilin mailindeki bilgileri vermeyi teklif ederek garip bir pazarlığın içerisine girdi. FBI'ın bu teklifi ise reddedildi.

Karlov cinayeti soruşturmasında bazı şeyler bulunmadı değil. Altıntaş’ın silinen sabit disk dosyaları Rus heyeti ile birlikte geri getirilerek incelemeye alındı. Şu anda soruşturması devam eden Karlov cinayetinin gerçek faillerinin iPhone 4S telefonunun çözülmesi ile ortaya çıkması bekleniyor.