Güney Afrika asıllı ABD’li mucit ve girişimci Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün (8 Kasım), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme yapacak.

Otomotiv şirketi Tesla, uzay teknolojileri şirketi SpaceX, tünel şirketi Boring Company ve daha nice firmanın kurucu CEO’su olan Elon Musk ülkemize geliyor. ABD ile sürmekte olan vize krizini aşması için kendisine özel olarak izin alınan Musk, Erdoğan ile görüşmesini elde edilen bilgilere göre saat 15.30’da gerçekleştirecek.

İnsanlığın geleceğini derinden etkileyecek Mars yolcuğu ile ilgili projeleri ve SpaceX roketleri ile yolcu taşımacılığına başlayacak ismin Erdoğan ile hangi konu hakkında görüşme yapacağı bilinmiyor. Ancak çeşitli ihtimaller bulunuyor ve bunların hepsi de Musk’in çığır açan girişimleriyle ilgili olabilir.

Yapılacak görüşmede konuşulma ihtimali olan başlıkları şöyle sıralayabiliriz: İstanbul gibi metropollerimizdeki trafik sorununun çözümü için tünel çalışmaları, hızlı tren sistemlerinde yeni bir adım olan Hyperloop projesinin muhtemel Türkiye ayağı ve en önemlisi de yerli araç projemiz.

Geçtiğimiz hafta 2021’de seri üretimine başlanacak yerli araç için Türkiye kökenli 5 babayiğit şirketi açıklayan Erdoğan, Elon Musk ile aynı konu çerçevesinde görüşebilir. Nitekim elektrikli olarak üretilmesi planlanan otomobil için, dünyanın bu konuda lider üreticisi olan Tesla’nın kurucusundan daha iyi danışman bulunamaz.

Erdoğan ve Musk görüşmesinin sonucunu merakla bekliyor ve açıklanır açıklanmaz sizlere aktarıyor olacağız, takipte kalın.