Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısının ardından BİM'den yeni bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde uygun fiyata iPhone 6 satacağı ortaya çıkan BİM, iPhone satışlarını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı toplantıda ABD elektronik ürünlerine boykot çağrısında bulunarak "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından BİM, 17.08.2018 tarihinde başlatacağı iPhone 6 satışlarını iptal etti.

iPhone 6'nın satış iptalini mağazalara bildiri asarak duyuran BİM, bildiride "Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Bu hareketiyle ABD ürünlerine boykot çağrısı konusunda ilk somut adım atan firmalardan biri olan BİM'in genel müdürlüğünden ise henüz böyle bir açıklama gelmedi. Ancak mağazalara asılan bu bildiri ve telefonla yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda şirketin iPhone 6 satışlarından vazgeçtiği kesinleşmiş oldu.