Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı toplantıda ABD elektronik ürünlerine boykot çağrısında bulunarak "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından BİM, 17.08.2018 tarihinde başlatacağı iPhone 6 satışlarını iptal etti.
BİM, Şimdi de Uygun Fiyata iPhone 6 Satacak
iPhone 6'nın satış iptalini mağazalara bildiri asarak duyuran BİM, bildiride "Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iPhone'a Boykot Çağrısı
Bu hareketiyle ABD ürünlerine boykot çağrısı konusunda ilk somut adım atan firmalardan biri olan BİM'in genel müdürlüğünden ise henüz böyle bir açıklama gelmedi. Ancak mağazalara asılan bu bildiri ve telefonla yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda şirketin iPhone 6 satışlarından vazgeçtiği kesinleşmiş oldu.