Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yöneltilen kripto para hakkındaki soruları yanıtladı. kripto paraya sıcak baktıklarını belirten Erdoğan, bu para birimi ile ticaret yapmak istediklerini ifade etti.

Kripto paralar son dönemde, kişilerin olduğu kadar ülke yönetimlerinin de dikkatini çekiyor. Ülkemiz de kripto para birimi ile ticaret yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BRICS ziyareti sırasında kendisine yöneltilen kripto para birimi hakkındaki sorulara, Türkiye ile Rusya arasında ortak kripto para düşüncelerinin mevcut olduğunu belirtti.

İki ülke olarak kapsamlı şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdoğan, başka ülke başkanlarının da kripto paraya olumlu baktıklarını açıkladı. Turizm alanında kullanılması düşünülen kripto paralar, turistlerin ülkemize gezmeye geldiklerinde kripto paraları kullanmasını mümkün kılacak. Bu şekilde daha fazla kar edileceğini düşünen Erdoğan, bu para biriminin doların da yerini alabileceğini düşünüyor.

Şu an için olayın iç hatları ve gidişatı belli olmamak ile birlikte, kullanılacak ortak bir para biriminin bizlere yarar sağlayacağını söyleyebiliriz.