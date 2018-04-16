Sosyal medyanın denetimsiz ve bir o kadar da serbest bir alan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine sosyal medya için ‘operasyonların ana mecrası haline gelmiştir’ dedi.

Ülkemizde internet denetimi, Meclis’e sunulan yasa tasarılarının geçmesiyle gün geçtikçe daha sıkılaşmaya başladı. İnternet dizilerinin popüler olması ve RTÜK gibi bir kurumu bağlamadığı için içlerinde bolca reklam ve TV’de yayınlanması halinde sansürlenmesi gereken sahnelerin yer alması, geçtiğimiz günlerde buranın da denetime tabi tutulmasına sebep olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamandaki bu gelişmelerin ardından dün partisinin Beykoz kongresinde bir konuşma yaparak sosyal medyanın alabildiğine serbest ve denetimsiz olduğuna dikkat çekti.

Bununla ilgili şu açıklamada bulunan Erdoğan, “Ne yazık ki denetimsiz ve alabildiğine serbest bir alan olan sosyal medya son yıllarda bu operasyonların ana mecrası haline gelmiştir. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ bu alanı pervasızca, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Aylarca şişirilmiş, sahte hesaplar üzerinden itibar suikastları düzenlenmiş. Yalan ve iftira üzerimize boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa, FETÖ’nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da Meclis kürsülerini FETÖ’ya kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Utanmadan, arlanmadan haftalarca FETÖ’nun linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken biz bu ahlaksızlığa prim vermedik.”