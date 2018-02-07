Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde dışarıdan hazır olarak almayacağız'' dedi.

TBMM'de gerçekleşen AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayi alanında ülkemizin geldiği seviyeden bahsederken Türkiye'de tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürün, yazılım ve sistemin acil durumlar haricinde dışarıdan alınmayacağını belirtti.

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısının ilk defa kendi başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıların periyotlar halinde düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirtti. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında toplam proje bedeli 9.4 milyar dolar olan 55 savunma sanayi projesinin görüşüldüğünü ve karar bağlandığını belirten Erdoğan, ‘’Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz taktirde, bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı, hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük.’’ dedi.

‘’Yakın dönemde Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda böyle acı bir tecrübe yaşadık. İşlerine gelmeyince bize tabanca vermeyenlerin diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu, olabileceğini az çok tahmin edersiniz. Kritik savunma sanayi ürünlerimizin kendi imkanlarımızla üretme işine belirli bir düzeyde girmemiş olsaydık şu anda ne halde olurduk? Bunu düşünmek bile istemiyorum.’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda aldıkları kararı şu sözlerle açıkladı:

‘’Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayi kuruluşları ile iş birliğine elbette varız. Ama bu iş birliği asla hazır alım şeklinde olmayacak. Tüm kritik unsurları ile bizim denetimimizde ve üretimimizde gerçekleşecek şekilde yürüyecek. Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayi sektörü var. Artık dünya devleri ile yarışabilecek milli kuruluşlarımızın yanında binlerce kendini bu işe adamış özel sektör firmamız gece gündüz çalışıyor. Bu sektörde ilk virajı başarı ile döndüğünüzde sonrası daha kolay, hızlı ve daha hesaplı hale geliyor.’’