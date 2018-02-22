Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Yeni Hedef İnsansız Tanklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunda kullanılan insansız hava araçlarının işlevselliğine değinerek, aynı şeyi tanklarda da yapmak istediklerini belirtti.

Türkiye, son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yerli silahlarla doldurmaya çalışıyor. Bu konuda bir süredir başarılı olan ülkemiz, şimdi de insansız tanklar geliştirmek için uğraşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu anda Afrin’de zırhlı taşıyıcıların neredeyse tamamı bizim ve yerli. Biz bunu kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane İHA’mız düşse düşünürdük ama şimdi ‘ulan düşürürseniz düşürün be. Niye? İkincisi var, üçüncüsü var’ diyoruz. Şimdi öyle bir yere gelmemiz lazım ki bizim insansız tankları üretir hale gelmemiz lazım” dedi.

11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile test etme imkanı bulduğumuz silahların ne kadar işlevsel çalıştığından bahsederek, “Bugün açılış toplantısı vesilesiyle birlikte olduğumuz 11'inci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının verimli geçmesini diliyorum. Değerli dostlar insanlık tarih boyunca refah düzeyini yükseltmek arayışı içerisinde olmuştur. Biz de milletimize hizmete talip olurken adalet ve kalkınmayı iki temel öncelik olarak belirledik. Milletimizin karşısına çıkarken kaynak Türkiye demiştik. Bizim için amaçlarımıza ulaşmanın en önemli aracı planlamadır. Acil eylem planımız, 9 ve 10'uncu Kalkınma planlarımız ve Vizyon 2023 belgemiz, planlı kalkınma anlayışımızın en büyük belgesidir. Kalkınmayı yalnız iktisadi alanla sınırlamıyor, sosyal ve kültürel kalkınmayı da hedefliyoruz.Ülkemizde artık yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin tanımı çok değişti. Bugün artık yoksul demek yiyecek ekmek bulamamak değil, belirli bir yaşam standardının altında kalmak demektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının devamında artık tekstil ve tarıma dayalı sanayiden çıkıp teknoloji odaklı sanayiye geçiş yaptığımızı açıkladı. Bunun için bir adıma ihtiyacımız olduğunu söyleyen Erdoğan, kişi başı milli gelirimizi 11 bin dolara çıkardıklarını ve bunun tarihi bir başarı olduğunu açıkladı.

Refah seviyesinin 15 yılda 3 kat arttığını belirten Erdoğan, gelir dağılımının da daha adaletli bir düzende olduğunu açıkladı. Ekonomi ile açıklamalarının dışında insansız tank üretimine de değinen Erdoğan, “Kötü komşu ev sahibi yapar. En sonunda bizi silahsız ve silahlı İHA sahibi yaptılar. Şu anda Afrin'deki zırhlı taşıyıcıların neredeyse tamamı bizim ve yerli. Bu aracı üreten dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu olay sıradan bir olay değil. Bunu kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane İHA'mız düşse düşünürdük ama şimdi ulan düşürürseniz düşürün be. Düşürürseniz düşürün ikincisi de var, üçüncüsü de var gelin diyoruz. Geçen bir helikopterimiz düştü üzüldük iki pilotumuz gitti. Oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan arkadaşımızın dediği şu, İHA'da insan yok ki düşerse düşer. Biz niye bazı şartlarda da onları uçurmuyoruz. Vursunlar o düşsün, benim pilotum şehit olmaz. Bunu daha ileriye taşıyacağız. Tank yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Birçok silahlarımızı üretir haldeyiz.” diyerek savaş meydanına askerlerimizi sokmak yerine uzaktan teknoloji ile teröristlerin tüm şansını yok etmek istediklerini belirtti.

Özellikle pusu kurulabilecek dağlık alanlarda insansız tanklarla çok daha etkili olabiliriz. Bu tanklar normal tanklarda olduğu gibi içine insanın girmesine gerek olmadığı için çok daha küçük olabiliyor. Küçük olmaları hem maliyetlerini düşürüyor hem de daha işlevsel olmalarını sağlıyor.