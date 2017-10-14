Cuphead Çıktığından Bu Yana 1 Milyon Kopya Sattı!

Oldukça zor ama bir andan da hem tasarımıyla hem de oynanışıyla gayet olumlu yorumlar alan Cuphead Xbox One ve Steam üzerinden 1 milyon kopya sattı.

Xbox One ve Steam için resmi çıkışını gerçekleştireli sadece 2 hafta olan oyun Cuphead, 1 milyon kopya satma barajını geçti. Kısa sürede kendine oldukça ciddi bir hayran kitlesi yaratan oyun, iki markette de oldukça yüksek olumlu yorum sayısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Özellikle uzun zamandır hasret kaldığımız bir tür "run and gun" ın oldukça başarılı bir modeli olan oyundan daha ne gibi başarılar göreceğiz. Yine de oyuna gün geçtikçe de belirli özellikler gelerek, zamanla yeni mekaniklere de sahip olacak gibi.

Cuphead'in yapımcıları MDHR'de oyunun 1 Milyon kopya satmasını kendi sitesinde yayınladığı bir görselle kutladı. Özellikle de oyun Youtuberları tarafından da sevilen oyunun, bu derece başarıya ulaşmasında asıl pay, tabii ki yarattığı eğlenceli oyunla MDHR'ye ait. Siz bu hem kanser, hem de eğlenceli oyun olan Cuphead hakkında ne düşünüyorsunuz?