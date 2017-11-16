Cuphead Oyunundaki Karakterler Neden Bardak Kafalı?

Bu yılın en sevilen oyunlarından biri olan "Cuphead"in baş karakterlerinin tasarımı hakkında oyunun yapımcıları çok ilginç bilgiler verdi.

Oyunların son dönemlerde neredeyse başlı başına bir sanat dalı olarak kabul edilebileceği bir çağda yaşıyoruz. Özellikle de oyun tasarımıyla ve oynanışıyla "sanat" kategorisine girebilecek Cuphead, gerçekten de 2017 senesini kasıp kavurdu. Peki StudioMDHR'ın 6 senede yaptığı bu oyunda, oyuna ismini de veren baş karakterlerin kafası neden bardak şeklinde?

Cuphead'i üreten stüdyonun sahibi ve yaratıcıları olan Chad Moldenhauer ve Jared Moldenhauer geçtiğimiz gün IGN'e oyunun üretim sürecini ve şu an ki popülerliğini anlattıkları bir röportaj verdiler. İkili röportaj sırasında herkesin merak ettiği soru olan "Cuphead'deki baş karakterler neden bardak kafalı?" sorusuna da ilginç bir cevap verdiler.

Görünüşe göre oyunun baş tasarımcısı Jared Moldenhauer, vurucu bir baş karakter üretmek için oyunun temasının da geldiği 1930'ların çizgi filmlerini bol bol izliyormuş. Ancak çizgi filmlerdeki canlı karakterlerden değil, arka plandaki dekorlardan ilham almaya çalışan Jared, bir sürü baş karakter yaratmış. Çekiç kafalısından kaktüs kafalıya, palmiye ağacı kafalısından sandalye kafalısına kadar bir çok karakter denenmiş. En son bardak kafalı karakteri çizen Jared, Chad'e çizimleri gösterdiğinde Chad bu çizimi çok beğenmiş ve oyunun baş karakteri bu bardak kafalı karakter olmuş.

Aynı röportajda oyunun sanatsal tasarımcısı ve yönetmenlerinden biri olan Chad Moldenhauser, bardak kafalı karakteri seçtiğinde kendisi için bir baş karakterde en önemli olması gereken hatırlanabilir ve etkileyici bir silüet olduğunu söylüyor. Bu sayede aslında bir çok daha karmaşık tasarımdan bardak kafalı karakterin öne çıktığını söyleyen Chad, aslında oyun tasarımı yapacakların da bu durumu ciddiye alması gerektiğini söylüyor.

Yine aynı röportajda, baş karakterlerin kafasındak pipetlerden içerek güç kazanması hakkında da(teknik olarak beynini içiyor oldukları için), aslında tamamen eğlence amaçlı yapıldığını daha sonra güzel göründüğünü düşündükleri için oyuna eklediklerini belirtiyor. Açıkçası bu tip tasarım hikayelerinin, ileride oyun sektöründe bir gelecek hayal eden takipçilerimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Cuphead oyunundaki "Bardak kafalı karakterler" için sizin teoriniz neydi?