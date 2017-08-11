Curiosity Mars'ın Bulutlu Görüntülerini Yakaladı

NASA'nın Mars'tan görüntüler almak ve araştırma yapmak için gönderdiği Curiosity aracından yeni görüntüler geldi. Mars'ın sulak geçmişine dair kanıtlar bulmaya devam eden araç, bu sefer de gezegendeki bulutlu havanın görüntülerini yakaladı.

Geçtiğimiz aylarda NASA'nın Mars yüzeyini araştırmak için yolladığı Curiosity aracından yeni görseller geldi. Bugüne değin Mars yüzeyinden gelmiş en net bulutlu Mars gökyüzüne ait olan görüntülerde, Dünya'daki Sirüs bulutlarına benzer bulut kümeleri oluştuğu görülüyor. 17 Temmuz günü, Mars ekvatorunun 5 derece güneyinde çekilen görüntüler; aracın kamerası tam gökyüzüne bakar haldeyken 8, kamerasını hafif aşağı indirip yine 8 ve yer seviyesinden 3 fotoğrafın çekilmesiyle oluşturulmuş.

York Üniversitesi Araştırma Görevlisi Charissa Campbell'ın, kare kare farkın görülebilmesi için birleştirdiği fotoğraflarda bulutlar açıkça görülebiliyor. NASA'nın iddasına göre ise bu görüntüler, bugüne kadar Mars yüzeyinde bulutların en net gözüktüğü görüntüler. Ancak aracın havadaki durumu ölçecek cihazları olmadığı için bulutların içeriği bulguların ışığındaki tahminlerden öte, tam olarak bilinemiyor.

Bulutların muhtemelen toz tanelerinde yoğunlaşan su buzundan oluştuğunu söyleyen York Üniversitesi'nde görevli John Moores, bu tanelerin kristaller halinde düştüğünü ve düşerken buharlaşarak, "düşüş çizgileri" veya "kısrak kuyruğu" denilen şekillerde yağdığını belirtti. Aracın bulutların yüksekliğini belirleme yetisi olmadığını ifade eden Moores, bu tür bulutların Dünya'da yüksek rakımda oluştuğunu söyledi.

Görüntüsü çekilen bulutların, Mars'ın daha ılık ve sulak bir iklimi olduğu uzak geçmişine bir kanıt olduğu düşünülüyor. Şu an atmosfer şartlarından dolayı Mars'ın yüzeyinde sıvı halde su bulunamıyor. Ancak bu gibi bilgiler ve görüntüler gelmeye devam ettikçe NASA, Mars'daki iklimin neden bu hale geldiğini anlamaya bir adım daha yakınlaşacak gibi duruyor.