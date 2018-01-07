Curiosity Rover, Mars'ta Yabancı Fosiller mi Keşfetti?

NASA'nın, Mars'a gönderdiği uzay aracı Curiosity Rover, bilinenlerin dışında yabancı fosil bulgulara rastladı.

Mars'a inmesinden beş yıl sonra, NASA'ya ait Curiosity Rover isimli uzay aracı, bilim insanlarının kafalarında soru işaretleri bırakan, merak uyandırıcı bulgulara ulaştı. Mars'ta, Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki kâşif robotu olan Curiosity tarafından, gezegene ait fotoğraflar çekilmişti. Mars hakkında yazılar yazan araştırmacı Barry DiGregorio, fotoğrafları incelerken kitaplarında yer verdiği olağandışı şeylere rastladı, "Yaşayan Gezegen" ve "Mars Mikropları".

İncelediği fotoğraflarda gördüğü fosiller hakkında Barry DiGregorio, "Ordovisyen iz fosillerine çok benziyorlar. Ben bunlar üzerinde çalıştım ve Dünya'da bunları fotoğrafladım." dedi ve şunları ekledi, "Eğer izler fosil değillerse, NASA bizlere ne gibi jeolojik açıklamalar sunacak?". Curiosity'nin verdiği çarpıcı görüntüler, bir Mars kayacındaki küçük oluşumlar gibi görülse de en büyük buluşlardan birisi olabilir.

İlk olarak, sopa benzeri görüntüler tespit edildi ve Curiosity tarafından siyah beyaz fotoğraflar elde edildi. Bu tür bir oluşum daha önce görülmediğinden, Curiosity bölgeye yakınlaşıp daha iyi görüntü elde etmeye çalıştıktan sonra yoluna devam etti. 3 Ocak Curiosity misyon güncellemesinde Christopher Edwards, "Bu bölge gerçekten ilginçti, Curiosity'i tekrar bu bölgeye yönlendiriyoruz" sözlerine yer verdi.

Mars Enstitüsü'nden Pascal Lee, bu görüntülerin açıklamasını, doğal bir oluşum olduğunu iddia ederek yaptı ve "Çubuk benzeri bulguların neye ait olduğunu söylemek zor ama tahminim mineral kökenli olduğu yönünde."dedi. Son olarak ise "Bu yapılar gerçekten çok ilginç, Curiosity bu yapıları incelemek adına bölgeye dönüp daha derin araştırmalar yapacak." sözlerinde bulundu. Bakalım Mars'ta bulunan bu yapılar sonucunda karşımıza neler çıkacak.