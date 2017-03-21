Cyanogen, Google'a rest çekip, sonrasında pes etmesinin yanında birde Nintendo Switch ile ikinci şansını kaybetti

Nintendo Switch’in başarısını az çok biliyoruz. Çıktığı günden beri, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Nintendo, kullanıcılara ürün yetiştiremiyor. Neredeyse tüm teknoloji mağazaları, ellerinde Nintendo Switch kalmadığı için yenisini sipariş ediyor, ancak Nintendo bu talepleri karşılamakta fazlasıyla zorlanıyor. Nintendo Switch ile yeni bir rekora giden Nintendo, bu başarının arkasında rahat bir konsol kullanımı ve tabii ki Zelda oyunu ile dikkat çekiyor.

Bir zamanlar Nintendo ile anlaşma noktasına gelen Cyanogen’i tanımayanlarınızın sayısı çok azdır. Uzun dönem boyunca Android’e ROM üreten Cyanogen, birçok ROM’u ile kullanıcıların gözdesi olmuştu. Arkasından şirket, Google’a rest çekmiş ve kullanıcıları Google servislerinden arındıracaklarını açıklamışlardı. Daha sonrasında ne olduysa, işletim sistemine desteğin kesileceğini açıklayan Cyanogen, 31 Aralık 2016 tarihi itibari ile Android ile bütün ilişkilerini kesmişlerdi.

Öncelikle belirtelim, Cyanogen'in CEO'su, Nintendo Switch'in özel bir çekirdeğe sahip olmasına rağmen bir kısmında Android alt tabanını kullandığını açıkladı. Cyanogen ile Nintendo neredeyse anlaşacaklardı. Cyanogen, Nintendo Switch'in işletim sistemini yapacaktı. Açık kaynak kodlu projelerle çalışan Cyanogen, Nintendo'nun isteği olan kapalı kaynak kodlu sistem istediği için iki firma anlaşmaya varamamış.

Cyanogen’in Google’a karşı rest çekmesi ve sonra nedensiz bir şekilde geri çekilmesi sektörde firmanın adını lekeleyen bir hamle oldu. Firma Nintendo Switch ile birlikte ikinci şansınıda kaçırmış gibi duruyor.