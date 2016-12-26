CyanogenMod Projesi Ne Zaman Bitiyor?

Kısa bir süre önce projenin sonlandırılacağını duyuran CyanogenMod ekibi, projenin bitiriliş tarihini de duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde resmi açıklama ile ROM dünyasına veda edeceğini duyuran CyanogenMod, şimdi de veda tarihini duyurdu. Bu noktada 31 Aralık 2016 ile komple projeyi sonlandıracak olan ekip, 2017 ile beraber Cyanogen tabanlı nightly de dahil olmak üzere tüm proje ürünü sürümlere artık destek vermeyecek.

Özellikle güncelleme desteği biten telefonların son Android sürümlerini dahi kullanmasını sağlayan CyanogenMod’un 2017’de olmayacak olması ROM kullanmayı sevenler için gerçek manada büyük bir eksiklik olacak. Ancak bu durumun özellikle Cyanogen'in Google'ı reddetmesi ve OnePlus, Micromax ve ZUK markalarıyla olan anlaşmaların bir sonuca ulaşamaması gösteriliyor. Bakalım CM’nin yerine ilerleyen zamanlarda hangi ROM serisini göreceğiz.