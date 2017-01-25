CyanogenMod'un Varisi Lineage OS, 80'den Fazla Cihazı Destekleyecek

CynanogenMod’un varisi niteliğindeki Lineage OS’in desteklediği cihaz sayısı 30’a ulaştı. Şirket, işletim sisteminin 80’den fazla cihazı destekleyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz ay Cyanogen, ofislerini kapattığını açıklayarak CyanogenMod’un geleceğiyle ilgili kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ancak şirketin dijital küllerinden Lineage OS adlı yeni bir proje doğdu. Bu yeni işletim sisteminin arkasındaki geliştirici ekibi, işletim sisteminin 80’den fazla cihazı destekleyeceğini duyurdu.

Başlangıçta çok az sayıda telefonu destekleyen Lineage OS, bazı eski telefon modellerinin eklenmesiyle birlikte desteklenen cihazlar listesini önemli ölçüde genişletti. Liste güncellenmeden önce sadece LG Nexus 5X, Huawei Nexus 6P, Motorola Moto G4 / G4 Plus, Nextbit Robin ve Xiaomi Redmi 1S desteklenen cihazlar arasındaydı. Yapılan güncellemeyle desteklenen cihazlar listesine şu cihazlar eklendi:

Asus Nexus 7 2013 (4G / Wi-Fi)

(4G / Wi-Fi) LG Nexus 5

Huawei Honor 5X

LG G4 (T-Mobile / Uluslararası)

(T-Mobile / Uluslararası) LG G3 S

LG G3 Beat

Motorola Moto X Pure (2015)

Motorola Moto E

Motorola Moto G

Motorola Moto G4 Play

OnePlus One

Oppo Find 7a

Oppo Find 7s

Samsung

Samsung Galaxy S3 ( AT&T / Sprint / T-Mobile / Verizon / Uluslararası)

( / / / / Uluslararası) Samsung Galaxy S2 (Uluslararası)

(Uluslararası) Sony Xperia SP

Xiaomi Mi 3w and Mi 4

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Redmi 3 / Prime

/ Xiaomi Redmi Note 3

Bununla birlikte şirket, Lineage OS’in kaç kişi tarafından yüklendiğini açıklamadı. Daha önce şirket, işletim sisteminin test versiyonunun 50.000’den fazla indirildiğini açıklamıştı. Eğer desteklenen cihazlardan birine sahipseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak işletim sisteminin indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.