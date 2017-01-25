CyanogenMod'un Varisi Lineage OS, 80'den Fazla Cihazı Destekleyecek

Geçtiğimiz ay Cyanogen, ofislerini kapattığını açıklayarak CyanogenMod’un geleceğiyle ilgili kafalarda soru işareti bırakmıştı. Ancak şirketin dijital küllerinden Lineage OS adlı yeni bir proje doğdu. Bu yeni işletim sisteminin arkasındaki geliştirici ekibi, işletim sisteminin 80’den fazla cihazı destekleyeceğini duyurdu.
Başlangıçta çok az sayıda telefonu destekleyen Lineage OS, bazı eski telefon modellerinin eklenmesiyle birlikte desteklenen cihazlar listesini önemli ölçüde genişletti. Liste güncellenmeden önce sadece LG Nexus 5X, Huawei Nexus 6P, Motorola Moto G4 / G4 Plus, Nextbit Robin ve Xiaomi Redmi 1S desteklenen cihazlar arasındaydı. Yapılan güncellemeyle desteklenen cihazlar listesine şu cihazlar eklendi:
- Asus Nexus 7 2013 (4G / Wi-Fi)
- LG Nexus 5
- Huawei Honor 5X
- LG G4 (T-Mobile / Uluslararası)
- LG G3 S
- LG G3 Beat
- Motorola Moto X Pure (2015)
- Motorola Moto E
- Motorola Moto G
- Motorola Moto G4 Play
- OnePlus One
- Oppo Find 7a
- Oppo Find 7s
- Samsung
- Samsung Galaxy S3 (AT&T / Sprint / T-Mobile / Verizon / Uluslararası)
- Samsung Galaxy S2 (Uluslararası)
- Sony Xperia SP
- Xiaomi Mi 3w and Mi 4
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi Max
- Xiaomi Redmi 3 / Prime
- Xiaomi Redmi Note 3
Bununla birlikte şirket, Lineage OS’in kaç kişi tarafından yüklendiğini açıklamadı. Daha önce şirket, işletim sisteminin test versiyonunun 50.000’den fazla indirildiğini açıklamıştı. Eğer desteklenen cihazlardan birine sahipseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak işletim sisteminin indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.
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