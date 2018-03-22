CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'de bir süredir oyunlarına multiplayer desteği getirmeyi amaçladıklarını açıklamıştı. 2013 yılında, stüdyo başkanı Adam Badowski “oyuna multiplayer özellikler ekleyeceğiz” demesine rağmen sonrasında “single player oyunlarla hikaye tabanlı bir RPG deneyimi olacak” demişti.

CDPR mali konferansında, başkan ve ortak CEO'su Adam Kiciński, hiç şüphesiz Cyberpunk 2077'nin tek oyunculu bir oyun olacağını söylüyor. Kiciński: “Her şeyden önce, oyunculara The Witcher 3'te olduğu gibi tek bir oyuncu için büyük bir hikaye odaklı simülasyon oyunu sunacağız. Bu oyunun daha fazla uzantıyla oyunun genişletilmesi anlamına gelebilir yorumunu yapmak istemiyorum, ama durumun böyle olmayacağını da söylemiyorum çünkü daha önce de söylediğimiz gibi oyunu gelecekte projelerimize entegre etmek istedik." dedi.

Adam Kiciński, Cyberpunk 2077 için Fornite ile moda haline gelmiş 'Battle Royale' modu ile ilgili bir soruya şöyle bir cevap verdi:

"Aslında aslında her şeyi ama her şeyi düşünüyoruz ama bugün itibariyle Cyberpunk'u daha fazla tartışmıyoruz. Tartışacağımız ilk şey, herhangi bir mikro ödemeler olmadan tek kişilik bir oyuncu için çok önemli bir hikaye odaklı bir simülasyon oyunu olmasıdır. Witcher 3'de olduğu gibi, herhangi bir gizli şey olmadan. Ancak önceden tanımlanmış bir karakterle Witcher 3'ten çok farklı bir oyun olacak, fütüristik bir dünyaya sahip olacak." açıklamasında bulundu.

Oyunun çıkış tarihinin 2019 sonrası olduğu düşünülmekte ancak oyun yapımcıları bunu da tam olarak doğrulamadı. Bu kadar süre boyunca belki online olabilir düşüncesi ile beklenen oyun, Witcher 3 hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olabilir gibi görünmekte.