Dağ 2 Filminin Facebook Sayfasından Duygusal Video Paylaşımı

Bu yılın en çok izlenen filmi Dağ 2’nin en duygusal sahnelerinden olan ‘Affet’, Facebook’tan paylaşıldı.

Dağ 2 filmiyle ilgili ne söylesek az kalır. 4 Kasım 2016’da vizyona girmesine rağmen yılın en çok izlenen ve en fazla gelir eden filmi olan Dağ 2, aynı zamanda dünyanın en popüler film veri tabanı sitesi olan IMDB’den de 10 üzerinden 10 puan aldı.

Filme gitme şansınız oldu mu bilmiyorum fakat gidenler, eminim ki filmdeki ‘Affet’ sahnesinde oldukça duygusal anlar yaşamışlardır. Kendilerine bu sahneyle ilgili paylaşım yapılması konusunda çok fazla istek geldiği belirtilen filmin Facebook sayfası, sinema severleri kırmayarak aşağıdaki paylaşımı yaptılar.

Filmdeki 4 dakika 17 saniyelik ‘Affet’ sahnesinin bulunduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.