Dağıtılan Hiçbir İskambil Destesi Aynı Şekilde Sıralanamaz

Eğer olasılık üzerinden gidersek, bu zamana kadar dağıtılan iskambil kağıdı destelerinin birbirinin aynı olması neredeyse imkansız. Söz konusu olayın gerçekleşmesiyle ilgili yapılan matematiksel hesaplama, bunun en büyük kanıtı.

Bir destek iskambil kağıdı, 52! farklı şekilde dizilebilir. Bunun ne kadar büyük bir sayı olduğunu size şu şekilde açıklayalım. Elinize bir kronometre alın ve sayacı 52’ye ayarlayın. Bunun saniye cinsinden çıkan sonucunu verelim: 806581751709438785716606368564-03766975289505440883277824000-000000000

Yani bu demek oluyor ki, iki farklı iskambil destesinin aynı şekilde sıralanması için aradan bu kadar saniye geçmesi gerekiyor. Bu olayın neden imkansız olduğuna dair size beyin yakan bir örnek verelim.

Ekvatorda bir nokta seçip dünyanın çevresinde yürümeye başlayın, fakat bu adımı ‘1 milyar yılda 1’ atacaksınız. Bu şekilde ekvatorun çevresini yürümeye devam edin ve başladığınız noktaya geldiğinizde Pasifik Okyanusu’ndan bir damla su alın. Bu işlemi okyanus boşalana kadar yapmaya devam edin.

Bu işlem bittikten sonra elinize bir a4 kağıdı alın ve okyanusu tekrar doldurun. Yukarıdaki işlemi okyanus her boşaldığında kağıdın üzerine nokta koyun ve bu işleme kağıt kümesi, Güneş’e ulaşana kadar devam edin.

Saate baktığınızda yukarıdaki sayının ilk üç basamağının hala değişmediğini göreceksiniz. Kağıt kümesini sıfırlayıp baştan başlayın ve aynı işlemi bin kere daha gerçekleştirin. Bittiğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz, sadece 3’te 1’ini hallettiniz.

Kalan süreyi tamamlamak için bir deste iskambil kağıdı alıp karmaya devam edin. Her 1 milyarda bir 5 kağıtlık poker eli açın, bir flush royal yakaladığınızda piyango bileti alın ve jackpot yakalayana kadar devam edin. Büyük ikramiyeyi tutturduğunuzda bir kum tanesi alıp ABD’deki Grand Kanyon’a atın ve bu işleme devam edin. Kanyonu kumla doldurduktan sonra Everest Dağı’ndan 30 gramlık bir parçası alın. Sonra kanyondaki kumu boşaltıp yukarıdaki işleme devam edin. Everest Dağı bittiğinde başlattığınız kronometreye bakın. Saat sıfırlanmış mıdır dersiniz? Maalesef, eğer bu işlemi 256 kere yaparsanız saati sıfırlayabilirsiniz.

Bu kadar goygoy yeter; kısacası dağıtılan bir iskambil destesi birbirinin aynısı olamaz.