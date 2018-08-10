Şiddete Hazır Olun: The Predator'den Yepyeni Bir Fragman

Vizyon tarihine sayılı günler kala, The Predator’e ait yeni bilgiler ve görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Fox’un televizyon için özel olarak hazırladığı teaser, beklenen de fazla kan ve şiddet içeriyor.

Daha önceki fragmanlarında da bir hayli iddialı görüntüler sunan The Predator, yeni teaserı ile beklenen de fazlasını verdi. Yönetmen koltuğunda Shane Black’in oturduğu serinin 4. filminde beyaz perdede görmeye alıştığımız ölümcül Predator; yerini genetiği değiştirilmiş, daha da acımasız bir katil haline gelmiş formuna bırakıyor. Fragmanın içerisinde de bu konuya değinen ekip, heyecanın çıtasını bir hayli arttırmış durumda.

Eski Predator filminde oyuncu kadrosunda yer alan Shane Black; kendini ait hissettiği “Predator” evreninde en iyiyi vermek için hem senaryo hem de yönetmen koltuğuna oturduğunu belirtirken, film genelinde özel efektlere olabildiğince az yer verdiklerini ve kostüm prodüksiyonu anlamında özel bir emek sarf ettiklerini belirtti.

Oyuncu kadrosunda Game of Thrones’taki Theon Greyjoy rolü ile tanıdığımız Alfie Allen ve Narcos’un meşhur dedektifine hayat veren Boyd Holbrook’u gibi birçok başarılı ismin bulunduğu film, bahsi geçen teaser’a göre yayın tarihini 14 Eylül’e çekmiş durumda.