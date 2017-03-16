Twitter, canlı yayın yapmak isteyen medyayı desteklemek için canlı yayın API'sını açıyor. Bu sayede, canlı yayın yapmak isteyenler medya Periscope'a ihtiyaç duymadan yayınlar açabilecekler.

Twitter uzun süredir canlı yayınlara ilgi duyuyor. Periscope ile birçok kullanıcının beğenisi kazanan Twitter, yayıncılık alanını genişletebilmek için çalışmalar yürütüyor.

Twitter, yaptığı hamlelerle canlı videolarda kendisini en büyük sosyal medya yapmak istiyor. Özellikle haber içerikli sitelerin Twitter üzerinden canlı yayın yapmasını isteyen Twitter, bu canlı akışı sağlayacak API’sini medya firmalarına sunacak. Aynı zamanda canlı video yapan diğer firmalarla ortaklık yapmak isteyen Twitter, son şanslarını deniyor diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Twitter’ın finansal durumu pek iç açıcı değil. Durum böyle olunca, şirket farklı alanlara yönelmeye çalışıyor.

Aslında firmalar canlı yayın yapabiliyorlar. Spor ve haber kuruluşlarının canlı yayın yapabilmek için Twitter ile ortaklık yapmaları gerekiyor. Ancak bu açık API sayesinde, Periscope kullanmadan web sitelerinde istedikleri zaman canlı yayın yapabilecekler.

Twitter, bu desteği son zamanlarda spor ve Espor alanlarında vermeye çalışıyor. Geçen sene tek bir yayında 2 milyondan fazla izleyiciyi sorunsuz kaldıran Twitter, canlı yayın platformu olmaya doğru ilerliyor dersek yanılmayız. Şirket, bu uğurda birçok spor alanının haklarını almaya çalıştı. Ulusal Lacrosse Ligi oyunlarının haklarını elde eden Twitter, bu tarz müsabakaları canlı yayınla kullanıcılarına sunuyor.