LG''nin yaz aylarında tanıtmayı planladığı yeni amiral gemisi LG V35 ThinQ şimdiden ortaya çıktı. 18:9'luk geniş bir ekrana sahip olan cihaz, biri süper geniş açılı olmak üzere çift arka kameraya sahip.

Geçtiğimiz ay LG V35 ThinQ hakkında bazı detayları açıklayan Evan Blass, cihazın Emma kod adına sahip olduğunu, V30S ThinQ’in geliştirilmiş bir versiyonu olacağını ve G7 ThinQ ile aynı anda tanıtılacağını söylemişti.

LG G7 ThinQ resmi olarak tanıtıldı, fakat V35 ThinQ hala ortalarda gözükmüyor. LG yaz aylarında yeni bir amiral gemisi daha tanıtacak ve Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi muhtemelen V35 ThinQ olacak.

V35 ThinQ, G7 ThinQ’in aksine çentikli bir tasarıma sahip olmayacak. 6 inçlik QHD+ OLED ekrana sahip olacak cihaz, 16 megapiksel çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olacak. Bu kameralardan biri 107 derecelik bir görüş açısına sahip olacak.

LG V35 ThinQ Özellikleri (Sızıntılara göre)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB

Depolama: 128GB/258GB+ 2TB’kadar MicroSD desteği

Ekran: 6 inç (2880x1440 piksel) QHD+ OLED

Arka Kamera: 16MP, f/1.6 diyafram + 16MP, f/1.9 diyafram, 107 derecelik geniş açı

Ön Kamera: 8MP, f/1.9

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Diğer Özellikler, IP68 ve MIL-STD 810G sertifikası, 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi, 32 bit Gelişmiş Hi-Fi Quad DAC.

Siyah ve gri renkleri ile satışa çıkacak LG V35 ThinQ için henüz bir fiyat tahmini bulunmuyor. Cihazın 10 Ağustos’ta resmi olarak görücüye çıkması bekleniyor.