Google, Tarihin İlk Çok Oyunculu AR Oyununu Hayata Geçirdi!

Arttırılmış gerçeklik teknolojileri, Google’ın yeni duyurduğu platformlar arası bir sistemle mobil cihazlara giriş yaptı. Şimdi sırada yan odada bulunan arkadaşınıza, kapısından girecek sanal füzeler göndermek var.

Bütün dünya, Pokemon Go’nun çıkış yaptığı ilk günlerde çılgına dönmüş ve herkes sokaklara Pokemon yakalamaya çıkmıştı. Kameranın çektiği gerçek görüntüler üzerine Pokemonları yerleştiren sistem, çevresel etmenlerin kullanıldığı arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle mümkün oluyordu.

Google, yeni AR oyunların geliştirilmesini mümkün kılmak adına ARCore ismini verdiği sistemi geçtiğimiz yıl hayat geçirmişti. Sistem ilk sonuçlarını vermeye başladı, Light Board isimli bir demo oyun gün yüzüne çıktı.

Light Board, iki farklı AR destekli cihazla oynanan, tarihin ilk çok oyunculu mobil AR oyunu:

Google, yeni platformlar arası hizmeti olan Cloud Anchors sayesinde birden çok cihaz, aynı veri noktasına bağlanıyor. Apple’ın iOS için geliştirdiği ARkit ve Google’ın Android için geliştirdiği ARCore ile yapılan arttırılmış gerçeklik uygulamaları, aynı veri noktasına bağlanınca, uygulamalar aynı anda farklı cihazlar tarafından kullanılabiliyor. AR teknolojileri sayesinde oyunlar, cihazların kameralarını kullanarak çevresel etmenlere göre şekilleniyorlar. Örneğin yan odada bulunan arkadaşınızla oyun oynarken, kapısından içeriye yerinizden hiç kıpırdamadan füze gönderebiliyorsunuz.

Light Board, hem iOS hem de Android cihazlarda çalışabilen ilk çok oyunculu AR oyunu olmasının yanı sıra, ilerleyen yıllarda göreceğimiz yeni nesil oyunlar için de kılavuz gibi gözüküyor. Zira Pokemon Go’ya bu teknoloji sayesinde gelecek bir teknolojiyle Pokemonları sanal ortamlarda değil, gerçek dünyada savaştırmak mümkün olacak.

Gerçek dünyanın çevresel etmenlerine oyunlar tarafından üç boyutlu grafiklerin yerleştirilmesi, bu deneyimin aynı anda farklı kişiler tarafından da paylaşılması eğlence dünyasının seyrini etkileyecek bir olay.

Google, aynı teknolojiyle büyük ölçekli eğitim projelerini de hayata geçirmek istiyor.