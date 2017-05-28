Daha Güzel Görünmek İçin Harcanan Çabaları Tarihe Gömecek 6 Uygulama!

Bir makyaj denemesi, bir elbise kombini ve hatta saç tarzınıza kadar her şeyi fotoğraflarınız üzerinde görmenizi sağlayan muhteşem uygulamaları listeledik.

Kadınlar için görünümlerini değiştirmek zaman zaman büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Bir makyaj denemesi yapıp onu silmek dakikalarını, elbise kombini yapmak saatlerini çalabiliyor, saçlarını boyatıp memnun kalmamak sağlıklarını tehdit ediyor.

Ne mutlu ki bu zaman hırsızı yanılgılardan kurtulmanın çok pratik yolları var. Akıllı telefonlarınıza kolayca yükleyebileceğiniz bu 6 uygulama sayesinde, günlük hayatın zorlukları arasında çelişkilere daha fazla mahal tanımaya gerek kalmayacak:

1. YouCam Makeup:





Bir makyaj yapmak istiyor ancak tarzına karar veremiyor musunuz? toplamda 100 milyon indirilen bu uygulama, gittikçe popülerleşiyor. Elbette bu durum onun ne kadar işlevsel olduğunu gösteriyor. Uygulamanın sonucunu yukarıdaki resimde görmek mümkün. Ayrıca uygulama kendi sosyal güzellik ağına da sahip.

2. Virtual Nail Salon

Bu uygulamanın yardımıyla, tırnaklarınıza uygulamak istediğiniz oje tarzını simüle etmeniz mümkün. Çekeceğiniz ya da galerinizden yükleyeceğiniz düzgün bir fotoğraf üzerinde denemeler yapabilirsiniz.

3. Hairstyle Makeover:

Bir kadın için en zor seçimlerden birisi saç rengidir. Çeşitli şartlar altında çok sık değiştirilir ve memnuniyetsizlik saç ve saç derisini tehdit edebilir. Çünkü boyalar kimyasaldır ve sık uygulanmamalıdırlar. Bu uygulama ise dilediğiniz saç stilini fotoğraflarınız üzerinden denemenize ve en uygun seçeneği karar vermenize yarıyor.

4. Hair Сolor Сhanger:

Eskiden bilgisayar üzerinde uzun süren saç rengi değiştirme işlemleri bu uygulama sayesinde artık çok kolay. Yukarıdaki uygulamadan farkı, saçınızın kesimini değiştirmeden sadece rengini değiştirmesi.

5. Perfect 365:

Bu uygulama ise paylaşmak istediğiniz, herhangi bir görüntü üzerinde minik oynamalar yapmanızı sağlıyor. Yani bir simülasyon uygulamasının yanı sıra düzenleme aracı olarak kullanabilirsiniz.

6. MyDressing:

Bu uygulama ile, fotoğrafladığınız kıyafetlerinizle sanal bir gardırop oluşturabilirsiniz. Elbiselerinizi kırparak kaydedeceğiniz için, boş vakitlerinizde akşam ya da sonraki gün giyeceğiniz kıyafetleri kombinlemeniz mümkün oluyor.