Hızlı Klavye Kullanmak İçin Akılda Kalması Gereken 5 Madde!

Bilgisayarlar gündelik hayatımızın içinde. Bu aleti iyi kullanmak için de iyi derecede klavye kullanmanız gerek. 5 madde ile daha hızlı klavye kullanmayı öğrenin.

Günümüzde bilgisayarlara bağımlıyız. İster eğlence ister iş için kullanalım, her gün bilgisayar başına oturuyoruz. Dünyayı değiştiren bu cihazları etkili kullanabilmenin en önemli yolu, klavyeyi daha etkin kullanabilmek ve hızlı yazabilmek. İşte klavyeyi etkin kullanmak için 5 tavsiye.

1-Doğruluk

Doğru yazmak her şeyin başı. İsterseniz kaplumbağa hızında olun, ilk önce kelime ve cümleleri doğru, düzgün, eksiksiz yazmaya alışmalısınız. Eğer hızlı yazacağım diye bazı kelimeleri yanlış yazıyorsanız, bu hiçbir zaman düzelmeyebilir. Derin bir nefes alın ve kelime yazma egzersizi yapmaya başlayın. Gerekirse aynı kelimeyi 100 defa yazın. Yeter ki hatasız olsun.

2-Pratik

“Pratik mükemmelleştirir” sözünü duymuş muydunuz? Edison’un çalışan ampulü bulmadan önce 9999 adet çalışmayan ampul yaptığını biliyor muydunuz? Evet, hızlı yazmak da böyledir. Elinizden geldikçe yazın ki, bir kas hafızanız oluşsun. Eski, kötü yazma alışkanlıklarınızdan kurtulmaya çalışın. Örneğin belli harfler için belli parmakları kullanın, klavyenin yapısı zaten buna göre tasarlanmıştır. Her iki elinizi de, her parmağınızın belli tuş grubunu kullanabileceği şekilde konumlandırın.

3-Gerilme

Bir maestro gibi, klavyenin başına geçmeden önce parmaklarınızı esnetmek isteyebilirsiniz. Ne de olsa, parmaklar birçok kas ve eklemden oluşuyor. İlk önde klasik kıtırdatma hareketi ile iki elinizi birleştirerek kıtırdatın. Sonrasında parmaklarınızı yumruk şeklinde birkaç defa açıp kapayın. Bileklerinizi, yapabilirseniz her parmağınızı ana eklemi ekseninde yuvarlak çizecek şekilde 360 derece döndürün.

4-Klavyenizi Tanıyın

Klavyenizi tanımalısınız. Bu iş şakaya gelmez. F klavye mi Q klavye mi kullanıyorsunuz? Hangi dilin klavyesini kullanacaksınız? Bazı durumlarda İngilizce yazmanız gerekebilir. Böyle zamanlar için klavye ayarlarına da dikkat kesilmelisiniz.

5-Ritim

Ritim hayatın her alanında önemlidir. Burada acelecilikten bahsetmiyoruz. Yavaş yavaş yükselen ve harmonik olarak genişleyen bir yazı ritmi yakalamayı ima ediyoruz. Bir ritim yakalamanın en iyi yolu, uzun süre hatalarınızı düzetmeden yazmaktır. Kendinize bir hedef koyun; 10 dakika, 20 dakika, 40 dakika veya 60 dakika hiç durmadan yazın. Yanlışlar kalsın, ancak yazı hızınıza dikkat edin. Zamanla hızlı ve ritmik bir yazı deneyimine kavuşacaksınız.