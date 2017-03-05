Daha İyi Bir Batarya Teknolojisi Geliştirildi

Lithium-ion mucidi, daha iyi bir batarya teknolojisinin üretilmesine yardım etti.

94 yaşında olan John B. Goodenough, batarya teknolojisinin bakış açısını değiştirdi. Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde profesör olan Goodenough, lityum-ion pilleri üretmekle kalmadı, yaşına rağmen daha iyi bir pil teknolojisinin üretilmesine yardım etti.

Profesör, ekibi ile birlikte düşük maliyetli ve lityum-ion’dan daha güvenli bir batarya üretti. Batarya, normalden üç kat daha fazla enerji depolayabiliyor. Bu da elektrikli araçların daha fazla kilometre kat etmesi olarak geri dönecek. Hem de şarj etmek istediğinizde bu durum saatler sürmek yerine dakikalar alacak. Ayrıca daha fazla şarj ve deşarj döngüsüne sahip olacak.

Ekibin teknolojisi, cam elektrolitlerini kullanıyor. Lityum-ion pillerde ise likit elektrolitler kullanılıyor. Katı bir madde olarak cam kullanmak, kısa devre olaylarının da önüne geçecek ve bataryaların yanması ve patlaması durumu söz konusu olmayacak. Cam elektrolitleri ayrıca bataryaların -20 dereceye kadar çalışabilmelerini de sağlayacak. Ve lityum yerine bundan sonra sodyum kullanılacak olması hem maliyeti düşürecek hem de çevreye zarar vermeyecek, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir olacak.

Gelecekte bu pil teknolojisinin elektrikli araçlarda yaygınlaşması ve genel araç kullanım alışkanlıklarını değiştirmesi bekleniyor. Söz konusu ekip şu anda batarya üreticileriyle görüşüyor ve yeni buluşlarını test ettirmek istiyorlar.