Daha İyi Fotoğraflar Çekmenizi Sağlayacak 3 Pratik Yol!

Fotoğrafçılardan ya da film yapımcısından daha iyi fotoğraflar çekmeniz için yapmanız gereken 3 farklı konudan bahsettik.

Akıllı telefonların fotoğraf çekim güçleri arttıkça kullanıcıların fotoğraf çekme isteği de doğru oranda artıyor. Mevcut beceri seviyeniz ne olursa olsun, her zaman daha iyi fotoğraf çekebilmeniz mümkün. Unutmayın; her özellik çalışarak geliştirilebilir, yani yok ben fotoğraf çekemiyorum diyerek isteklerinizi bir kenara itelemek yerine bunu başarmak için uğraşabilirsiniz.

Fotoğraf ve film yapımcısı Peter McKinnon, daha kaliteli ve yaratıcı fotoğraflar çekebilmeniz için 3 tüyonun yer aldığı bir video yayınladı. McKinnon’ın Youtube kanalında genel olarak fotoğraf çekimine yönelen birçok video bulunuyor. Eğer birazcık fotoğrafa ilginiz, Photoshop ve Premiere gibi Adobe programlarına ilginiz varsa, McKinnon’un kanalının ilginizi fazlasıyla çekeceğini söyleyebilirim.

Bugün sizlere Peter McKinnon’un belirttiği gibi daha iyi fotoğraf çekmenize yardımcı olacak üç konuya açıklık getireceğim.

1- Sosyal Medyaya Biraz Ara Verin

Sosyal medya özellikle fotoğrafçılar için muhteşem bir araç olarak kabul edilir. Tüm dünyanın ortak bilgi paylaşımı yaptığı sosyal medyalar, özellikle toplulukların düşünce ve zevk yapısını idrak etmek için çok hoş bir araç. Esin kaynaklarını sosyal medya üzerinden kazanabilirsiniz ancak sosyal medya her zaman yararlı bir araç değildir. Bazen sosyal medya sonucu, kıskançlık, hayal kırıklığı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

İleride başarılı bir fotoğrafçı olmak istiyorsanız, sosyal medyanın velinimetlerinden yararlanmanız gerekiyor. Ancak bazı zamanlarda, örneğin ayda veya iki ayda bir sosyal medyadan uzaklaşarak kendinize detoks uygulamayabilirsiniz. Bu süreçler arasında yaklaşık 1 hafta sosyal medyadan uzak kalmak, yaratıcı kimliğinizi ortaya çıkaracaktır.

2- Kötü Dijital Alışkanlıklar

Eskiden fotoğraf makinelerinin içerisine film koyardık ve bu filmlerin izin verdiği ölçüde fotoğrafları çıkartabilirdik. Elimizde belirli sayıda fotoğraftan başka hak olmadığı için bu fotoğrafları dikkatli bir şekilde çekmek gerekirdi. Akıllı telefon ve dijital fotoğraf kameraların yetenekleri, tek bir makineyle binlerce fotoğraf çekmemizi sağladı. Bu durum çok iyi gözükse dahi, fotoğraf çekerken özenmemizi engelliyor. O yüzden McKinnon’un önerisi kameranıza 2 GB gibi küçük bir SD kartı koyarak, yüksek RAW formatında fotoğraf çekmeniz. Kameraya bağlı olarak yaklaşık 50 fotoğrafın sığabileceği bir boyut ortaya çıkacak ve bu durum sizi çok daha kaliteli fotoğraflar çekmek için zorlayacak.

3- Fazla Seçenekleri Ortadan Kaldırın

Günümüzde amatör fotoğrafçılarda bile birçok mercek bulunuyor. Örneğin kameranızın yanında 5 farklı mercekle geziyorsanız, mükemmel görseli istenen parçayla çekmeniz mümkün oluyor. Bu durum elbet güzel olarak gözüküyor olabilir, ancak McKinnon’a göre bu durum bir fotoğrafçının yaratıcılığını kökten kesiyor.

Elinizde bulunan az sayıda parçayla muhteşem fotoğraflar çekmenin yollarını aramanız çok daha yararlı olacaktır. Örneğin bir merceği alın ve dışarıya çıkın, elinizde olan tek mercekle en doğru fotoğrafları çekmeye çalışmak yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaktır.

McKinnon, bu tavsiyelerin devamının geleceğini belirtiyor. Kendisini Youtube kanalı üzerinden (Buraya tıklayarak) takip edebilirsiniz. McKinnon, özellikle fotoğrafçılıkla uğraşan kişilerin hoşuna gidecek paylaşımlarda bulunuyor.