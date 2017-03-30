Daha LG G6 Satışa Çıkmadan LG V30'un Ön Paneli Sızdırıdı!

LG'nin bu yılın sonlarına doğru duyuracağı yeni üst seviye telefonu LG V30'dan ilk sızıntı geldi.

Hatırlayacağınız üzere LG, geçtiğimiz ay Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefonu LG G6'yı tanıtmıştı. LG G6 daha resmi olarak birçok ülkede satışa çıkmadan LG'nin LG G6'dan sonra karşımıza çıkacak modeli LG V30'dan ilk sızıntı geldi.

Slash Leaks sitesinden Dimitri12 isimli kullanıcı LG V30'un ön paneli olduğunu iddia ettiği bir sızıntı paylaştı. Sızıntıya göre LG V30, daha önceki V serisi üyeleri gibi çift ekranla gelecek ancak beklendiği gibi LG G6 modelinde uygulanan ince çerçeveli bir ekranı LG V30 modelinde göremeyeceğiz. Açıkçası eğer bu sızıntı gerçekse ve LG V30'un ön paneli sızıntıdaki gibiyse LG, G6 modelinde uyguladığı ince ekran çerçeveleri politikasıyla ters düşmüş olacak.

Elbette LG V30 ile ilgili konuşmak için daha çok erken. LG V30'a dair detayları bu yılın sonlarına doğru göreceğiz. Öte yandan tahminler LG'nin G6'da Snapdragon 835 kullanamadığı için Snapdragon 835'li V30 modelini erken piyasaya süreceği yönünde.