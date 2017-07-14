Hayvanlar arasında süt anneliğin aslında pek çok örneği var, fakat aslan ve leopar gibi doğal ortamda birbirlerine rakip olan hayvanlar arasında gerçekleşince durum bayağı ilginç oluyor.

Normal şartlarda aslanın bebek leoparı parçalayıp yemesinin bekleneceğini belirten vahşi yaşam uzmanları, yaşanan bu istisnai durumu ise aslanın salgıladığı annelik hormonlarına bağlıyorlar.

Dünya kedi ve kedigiller ailesindeki hayvanları koruma örgütü Panthera’nın başkanı olan Luke Hunter, yaptığı açıklamada daha önce benzer bir vakayı ne gördüğünü ne de duyduğunu söyledi. Dişi aslanın bebek leoparla birlikte akranı olan iki ya da üç haftalık üç yavrusunun daha olduğunu söyleyen Hunter, şu aşamada aslanın bebek leoparı evlat edinip edinmeyeceğini bilmediklerini, fakat en iyi senaryonun bebek leoparın kendi ailesini bulması olarak gördüklerini belirtiyorlar.

Yaşanan bu olay, Tanzanya'nın Ngorongoro Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda gerçekleşti. Dişi aslanın ismi ise Nosikitok’muş.