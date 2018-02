Daha önce 'oyuncu faresi' adı altında onlarca, hatta yüzlerce ürün üretildi. Razer'ın başını çektiği bu ürünlere oldukça dişli bir rakip geliyor: Lexip: Revolutionary.

Daha önce yüksek DPI değerlerine sahip, oynadığınız oyuna göre ışıldadığı renklerin farklılık gösterdiği veya üzerinde tomarla tuş bulunduran bir çok fareyle karşılaşmıştık. Bununla birlikte Lexip, işe farklı bir yönden bakmayı başarıyor. Şimdiden büyük bir talep gören farenin en önemli özelliği üzerinde entegre bir analog bulundurması.

Şu an itibarı ile Kickstarter üzerindeki €25.000 hedefli bağış kampanyasını €110.000'a yakın bağış toplayarak yerle yeksan eden Lexip: Revolutionary'nin tek alameti farikası üzerindeki iki farklı joystick değil. Bununla birlikte öne ve arkaya da güç uygulayarak farklı komutlar verebildiğiniz, inanılmaz ergonomik bir yapıya sahip olan Lexip: Revolutionary, oyuncuların fare alışkanlıklarını kökünden değiştirmeye hazırlanıyor.

Her bir tuşu özel olarak hazırlanmış yazılımı sayesinde ayrı ayrı programlanabilir olan Revolutionary'ye an itibarı ile Kickstarter sayfası üzerinden $99 bağışta bulunarak, dünyanın her tarafına kargolanacak şekilde sahip olabilirsiniz. Bakalım bu oyuncu faresi, önümüzdeki dönemlerde yarattığı süksenin karşılığını verecek bir performansla karşımıza çıkabilecek mi?