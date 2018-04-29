Daha Önce Görmediğiniz, Yeni Çekilmiş Mars Görüntüsü!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars’ın daha önce hiç görmediğiniz yüzünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraf ise ajansın ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) uydusu tarafından çekildi.

Daha önce muhtemelen birçok Mars fotoğrafı görmüşsünüzdür ancak Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan bu fotoğraf adeta Mars’ın görmediğiniz yüzünü gözler önüne seriyor. Aslına bakarsanız, Renk ve Stereo Yüzey Görüntüleme Sistemi’nin (CaSSIS) asıl hedefi, potansiyel iz gazlarını tanımlamak ve dinamik yüzey süreçlerini araştırma olsa da fotoğraf gezegeni yakından gösterdiği için ilgi çekici duruyor.

Bu noktada Mars’ın yüzeyini inceleyen uydunun öncelikli olarak kayaları, olası tehlikeleri ve Mars’a potansiyel iniş bölgelerini belirlemek için kullanılması planlandı. Bilim dünyası için amaç Mars'ın yaşam değerlerini ölçmek olsa da, fotoğrafda bizim ilgimizi çeken nokta Mars'ın daha önce görmediğimiz halini görüyor oluşumuzdur.

ESA’dan gelen bilgilere göre kamera, 20 Mart’tan 28 Nisan’a kadar görev için test edildi. Bu bağlamda görmüş olduğunuz fotoğraf Mars’ın kuzey yarıküresinde bulunan, 40 km uzunluğundaki Korolev Krateri bölgesini göstermekte. Diğer yandan fotoğraftaki parlak alan ise aslında buzla kaplı kraterin kenarını vurguluyor.

Konuyu araştıran ve bilim ekibinin bir üyesi olan Antoine Pommerol yaptığı açıklamada, “Kötü aydınlatma koşullarına göre bu resmin oldukça net olduğunu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Görmüş olduğunuz fotoğraf, CaSSIS'in Mars'taki karbondioksit ve su döngüleri çalışmalarına büyük bir katkı sağlayadı” ifadelerinde bulundu. Bu noktada ekip, aynı misyona devam ettiği sürece, bizler de benzer fotoğraflar görmeye devam edeceğiz gibi duruyor.