Daha önce Güney Çin Denizi'nde kaybolan Malezya Havayolları uçağının 3 yıl sonrasında havayolu şirketi, uçaklarını uydu ile izleyeceğini duyurdu.

Dünyanın en güvenli taşıma araçlarından birisi olan uçaklar kaza yaptıklarında sonuçları çok ciddi olabiliyor. Üç yıl önce Malezya Havayolları'na ait 370 numaralı uçuşu gerçekleştiren uçak, Güney Çin Denizi’nde kaybolmuştu. Uçağın kaybolması, yabancı bir hükümetin uçağa el koyduğu iddialarını gündeme getirmiş ancak bu söylentilere rağmen ispatlama yapılamadığı için uçağın okyanusta kaybolduğuna karar verilmişti.

BM, açık denizde meydana gelecek felaketleri önlemek için yerden veya uydudan izlenebilen özel bir uçak sinyal sistemi kullanılması için baskı yaptı. Malezya Havayolları, uçaklarını kutup buzullarının da dahil olmak üzere yeryüzüne olan herhangi bir noktadan izlemelerini sağlayacak uçak ağını kullanmak için anlaşmaya vardı.

Çoğu uluslararası uçuşta, BM tarafından gündeme getirilen ve Otomatik Bağımlı Gözetim-Yayıncılık(ADS-B) yöntemi ile yerden ve uydudan alınabilen sinyaller kontrol edilmekte. Ancak Malezya Havayolları’nın Aireon LLC ile gerçekleştirdiği anlaşma, kendi filosunu izlemek için özel bir sistem oluşturacak. Uydu üzerinden oluşturulacak sistem işe yarar mı bilinmez. Uydu tabanlı takipler tek başına işe yarasaydı, Malezya Havayolları’na ait MH 370 uçağının da kaybolmaması gerekiyordu ancak bir bildikleri vardır diyorum.