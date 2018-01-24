Scheduled sayesinde atmanız gereken hiçbir mesajı unutmayacaksınız. Tek yapmanız gereken mesajınızı, göndereceğiniz kişiyi ve zamanı kaydetmek. Dilerseniz mesajı Scheduled otomatik olarak göndersin, dilerseniz herhangi bir mesajlaşma uygulamasından kendiniz gönderin.

Günlük hayatın koşturmacısı içinde kendi dertlerimiz içinde başkalarını düşünmeyi unuturuz ve sevdiklerimizin doğum günlerini ya da diğer özel günlerini unutabiliriz. Fakat artık yalnızca özel günleri değil, göndermemiz gerek tüm mesajları hatırlayan ve hatırlatan bir uygulama var: Scheduled.

Scheduled, tıpkı bir alarm ya da takvim uygulaması gibi bir hatırlatıcıdır. Farkı ise Scheduled ile bir etkinlik ya da özel gün hatırlatması değil, mesaj gönderim hatırlatması oluşturmanız. Böylece herhangi birine bir mesaj göndermeniz gerektiğinde Scheduled sizi uyarır. Hatta sizin yerinize mesaj otomatik olarak gönderebilir.

Uygulama son derece basittir: Scheduled’i açtıktan sonra sağ altta bulunan ‘+’ya dokunarak bir mesaj planlaması oluşturabilirsiniz. Planlamayı oluştururken öncelikle kime ya da kimlere göndereceğinizi belirlersiniz. Daha sonra tarih, saat ve tekrar göndermek isteyip istemediğinizi belirlersiniz.

Son olarak ise istediğiniz uzunlukta bir mesaj oluştururup, dilerseniz mesajınıza görseller de ekleyebilirsiniz. Belirlediğiniz tarih ve saatte uygulama sizi mesajı göndermeniz için uyaracak. Scheduled’in en güzel yanı ise neredeyse tüm mesajlaşma uygulamaları ile birlikte çalışabilmesi.

Scheduled tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Fakat uygulama içinde kullanıcı deneyimini etkilemeyen reklamlar bulunuyor. Uygulamanın otomatik SMS gönderme özelliği de bulunuyor. Bu özellik ile SMS’iniz belirlediğiniz tarihte otomatik olarak gönderiliyor. Fakat bu özellik için uygulamanın premium sürümünü almanız gerekiyor.