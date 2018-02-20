HTC’nin giriş seviyesi telefonu Desire 12, çıkışını yapmadan parakende kutusu sızdırıldı. Kutunun üzerindeki bilgilere göre telefonun hangi özelliklerle geleceği hemen hemen belli oldu.

Sızıntı konusunda en ünlü isimlerinden biri olan Evan Blass, geçtiğimiz günlerde HTC’nin 18:9 en / boy oranına sahip yeni bir giriş seviyesi telefon çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı. Bu sızıntının ardından bugün Android Authority tarafından telefon hakkında merak edilen pek çok soruyu cevaplayan yeni bir sızıntı yapıldı. HTC Desire 12 ismiyle çıkacak telefonun perakende kutusunu sızdıran Android Authority, giriş seviyesi telefonun özelliklerini bizlerle paylaşmış oldu.

Sızdırılan özelliklere göre Desire 12, 5.5 inç 18:9 en / boy oranına sahip bir ekranla geliyor. Fiyat/performans telefonlarda sık sık gördüğümüz MediaTek işlemciye sahip olacak telefonun hangi yonga setini kullanacağı bilinmiyor.

Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda 3GB RAM ve 32GB depolama alanı görüyoruz. MicroSD kart yuvası sayesinde istendiği zaman depolama alanını artırabileceğiniz telefon, 1080p videolar kaydetmenizi sağlayan 12MP arka kamera ve 5MP ön kameraya sahip. 2.730 mAh’lik batarya sunan HTC Desire 12’nin MWC 2018’de resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Evan Blass’in 4 Şubat’ta Twitter’da paylaştığı bir gönderiyle Android Authority’nin paylaştığı bilgiler arasında bazı farklılıklar var. Hangisinin doğruyu söylediğini çok yakında öğreneceğiz.