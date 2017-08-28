Daha Tanıtılmayan iPhone 8 Çin'de Kullanılmaya Başlandı Bile

Daha önce pek çok sahte iPhone 8 maketi görmüştük fakat Çin'de ortaya çıkan bir video, sahte iPhone 8'lerden birini çalışırken gösteriyor.

Sahte telefon piyasasının en büyük numaralarından biri, bir telefonun lansmanı yapılmadan sahtelerinin piyasaya sürülmesidir. iPhone 8’de de durum farklı değil. Cihazın tanıtılmasına birkaç hafta kala sahte telefon üreticileri iPhone 8 modellerini ortaya çıkardılar bile.

O sahte iPhone 8’lerden birine ait görüntüler YouTube’a yüklendi. Muhtemelen Android işletim sistemine sahip cihaz güzel bir şekilde iOS 11 arayüzüne çevirilmiş. Cihazdaki en tuhaf şey ise ekranın altındaki sanal ‘home’ butonu. Cihazın arkasına çift kamera, sızıntılarda olduğu gibi dik bir şekilde konumlandırılmış.

Cihazın tanıtımına daha birkaç hafta var. Satışa çıkmasından sonra muhtemelen ürün aşırı talepten dolayı temin edilmekte zorlanacaktır. Bu süreçte dikkatli olun, farkında olmadan bir sahte iPhone 8 almayın.