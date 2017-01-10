Daha Verimli Bir İnternet Deneyimi İçin Uygulayabileceğiniz 8 Yöntem

İnternette dolaşırken tarayıcınızın istikrarlı bir performans sergilemesi ve verimliliğinizin düşmemesi için faydalı olabilecek 8 yöntemi sizlerle paylaşıyoruz.

Çoğumuz, zamamınızın büyük kısmında internette dolaşarak geçiriyoruz. İnternete de tarayıcılar vasıtasıyla giriyoruz. Ancak internet kullanırken çok sayıda sekme açan biriyseniz, yoğun RAM kullanımı yüzünden bu internet deneyimi, ya yarıda kesilir ya da yavaşlar. Bununla birlikte, eğer işiniz gereği internette dolaşıyorsanız, birden fazla sekmek açık olduğunda, bu dikkatinizin dağılmasına ve dolayısıyla da verimliliğinizin düşmesine neden olur. Aşağıda yer verdiğimiz bazı uygulamalar, eklentiler ve ipuçları, bu iki sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacak.

OneTab

Chrome ve Firefox’da kullanılabilen bu eklenti, açtığınız sekmeleri tek bir sayfada toplayarak yüksek miktarda RAM kullanımının önüne geçer.

Tabs Limiter With Queue

Eğer bir Chrome kullanıcısıysanız ve OneTab eklentisi size pek kullanışlı gelmediyse, “Tabs Limiter With Queue” adlı eklentiyi deneyebilirsiniz. Bu eklenti açtığınız sekmeleri, kuyrukta bekletiyor ve istediğiniz zaman diğer sekmeler arasında rahatlıkla gezinebiliyorsunuz.

Colibri

Colibri, sekme mantığını ortadan kaldıran bir tarayıcı. Daha sonra göz atmak istediğiniz bir sayfayla karşılaştığınızda, onu Links (Bağlantılar) bölümüne ekliyorsunuz ve istediğiniz zaman bu bölümden o sayfaya erişebiliyorsunuz.

Tam Ekran Modu

İnternette dolaşırken bilgisayardaki diğer şeylerin dikkatinizi dağıtmasını istemiyorsanız, tam ekran modunu kullanabilirsiniz. Bunun için Chrome’un Windows versiyonunda F11’e, Mac versiyonunda ise Cmd+Ctrl +F’e basabilirsiniz. Firefox’nın Windows versiyonunda da yine F11’e, Mac versiyonunda ise Cmd+ Shift+F’e basabilirsiniz.

uBlock Origin

İnternet sayfaları standart olarak gerçek içeriğin yanı sıra, bir dolu kodla beraber gelir. uBlock Origin adlı Chrome ve Firefox eklentisi ise, bir internet sayfasını en gerekli unsurlarına indirger. Örneğin bunun için yaptığı şeylerden birisi reklamları engellemektir. Ayrıca bu eklenti, son derece özelleştirilebilirdir.

“Sonra Oku” Servisleri

Bu servisler, internette okumak istediğiniz yazılar bulduğunuzda, bunları daha sonra okumanız için kaydetmenizi sağlar. Instapaper ve Pocket, bu servislerin en bilindik olanlarından ikisidir. Ayrıca bu uygulamaların mobil desteği sayesinde, kaydettiğiniz yazıları mobilden de okuyabilirsiniz.

StayFocusd ve BlockSite

Çok çabuk dikkatiniz dağılıyor ve çalışırken kendinizi birden Facebook’ta ya da Twitter’da mı buluyorsunuz? Merak etmeyin, bu sorunun çözümü için de birtakım eklentiler var. Bu soruna yönelik olarak Chrome için StayFocusd, Firefox içinse BlockSite eklentileri mevcut. İki eklenti de kapsamlı olarak özelleştirilebiliyor.

Eklentileri Düzenleyin

Tarayıcınızın üstüne fazla yük binmemesi ve daha derli toplu durması için eklentileri düzenlemelisiniz. Bunun için zamanında yüklediğiniz ancak işinize yaramayan eklentileri kaldırın ve sürekli görünürde olması gerekmeyen eklentileri gizleyin.