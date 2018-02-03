Dünya olarak Mars’ı kolonileştirmek için hazırlanıyoruz. Bu tarz bir durumda Mars’taki insanlarla anlık olarak iletişim kurmak için günümüzde standart olarak kullanılan internetler yetersiz kalabiliyor.

Evimizin bir köşesinde çekip, diğer köşesinde çekmeyen internetimizi Mars’a ulaştırabilir miyiz? Bildiğiniz gibi bir süredir NASA önderliğinde pek çok ülke ve özel kuruluş Mars’a ulaşmak için çabalıyor. Bu ulaşmanın dışında günümüzde aktif olarak kullandığımız interneti hızlı bir şekilde oraya nasıl ulaştıracağımızı biliyor muyuz? Sonuçta Mars’ta bir koloni kurduğumuzda, burada yaşayan insanların en büyük iletişim kaynağı internet olacak.

Gezegenlerarası İnternet İçin Ne Gerekli?

Günümüzde Mars’a gönderdiğimiz bir verinin 3.5 dakika ila 20 dakika arasında gecikme süresi oluyor. Bir mesaj atıp 20 dakika beklemenin pek hoş olmayacağını “Marslı” isimli filmden hatırlayabilirsiniz. NASA’nın yeni sistemi gerçeğe dönüşürse, iki gezegenin internet hızlarındaki bu gecikme ortadan kalkacak.,

İnterneti TCP/IP yöntemi ile kullanıyoruz. Yeni sistem TCP/IP’den daha farklı çalışıyor. DTN(Dicruption Tolerant Network) ismiyle tanıtılan yeni sistem, bozulmaları tolere ederek interneti çok daha hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaştırabiliyor. Yeni DTN sistemi, 32 milyon kilometre uzaklıktaki NASA uzay aracı üzerinde başarı bir şekilde test edilerek ne kadar doğru bir şekilde çalıştığını herkese gösterdi.

İnterneti gecikme hızı olmadan kullanmanın en büyük avantajı, direkt Dünya üzerinden uzmanlar tarafından kullanılabilecek robotların yüksek çözünürlüklü görüntü ve ses transferleri yapabilmeleri oluyor. NASA, bu sistemi Mars seyahatinde etkin bir şekilde kullanabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Belki de bu yeni sistem sayesinde gezegenleri çok daha rahat bir şekilde kolonileştirebiliriz.