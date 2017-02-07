15 Yaşındaki Koleksiyoncu Apple Cihazlarını Müzelere Satıyor

Dahi bir genç, eski Apple cihazlarını ölümsüzleştirmek ve aynı zamanda para kazanmak için müzelere pazarlıyor. Kullanıcılar para kazanırken, müzeler de az rastlanır teknolojik cihazlara sahip oluyor. Bu da gelecekteki yatırımların önünü açıyor.

Apple marka cihazlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok satılmakla kalmıyor ve aynı zamanda "resmen" bir tarihi eser muamelesi görüyor. Öyle ki gençlerden biri olan Alex Jason, söz konusu cihazları Amerika'nın Augusta şehrindeki teknoloji müzesine sattı ve müzenin envanterine eşsiz cihazlar kazandırdı.

Maine'de çim biçme işi ile para kazanan öğrenci Alex Jason, bu akımın ilk temsilcisi konumunda. Alex Jason, tüm eski modellerini kiraladığı 26 metrelik bir kamyona yerleştirdi ve yeni bir müşteri aramak için yola çıktı. Elbette pek de fazla kişi bu eşsiz koleksiyona rağbet etmedi. Ancak Augustuna şehrinde açılan bir müze, eşsiz bir fırsat sundu. Anlaşma şu anın müze müdürü ve eski zamanların Mac tasarımcısı Jark Manock'un da yer aldığı yönetimi kurulu tarafından kabul edildi. Manock ve dostları, söz konusu koleksiyonla bir müze yaratma rüyası yaratmayı planlıyordu. Alex Jason da benzer rüyalar görüyordu.

Maine, Amerika'nın en fakir yörelerinden biri ve nüfusu fazlasıyla düşük. Fakat Gürcistanlı saygın bir teknoloji koleksiyoncusu olan Lonnie Mimms ile yaptığı anlaşma, Alex'in hayalini canlı tutmakla kalmayıp bambaşka bir boyuta taşındı. Girişim, hızlı bir yolda ilerliyor. Alex akıllı bir genç ve koleksiyonunun en nadide parçalarını satmaya yanaşmıyor. Yine de Gürcistanlı iş adamı ile yaptığı anlaşma sergilemeye olanak tanıyor. Apple efsaneleri, Augusta Maine'deki ilk bilim ve teknoloji müzesinde keyifle sergileniyor. Üstelik pek çok genç, anlaşma yapmak için müzenin yolunu tutmayı başladı bile.

Alex, özellikle türün meraklıları tarafından "harika çocuk" olarak nitelendiriliyor. Cult of Mac dergisi bile onu "mucize çocuk" olarak tanımlamış. Alex, çocukluğundan beri Apple'ın bazı en başarılı ve kesinlikle en eşsiz ürünlerinden oluşan bir koleksiyona imza atıyor.

Alex Jason'ın bodrum katı, yıllar boyunca 250'den fazla nadide parçayla Apple'ın Orkide Bahçesi haline geldi. Depoda, Steve Wozniak'ın Apple II kodlarının asıl koptası hatta aşırı derecede değerli bir Apple I bile mevcut...

Alex bir Apple bilgisayar geliştirmek istedi ve bunu, bir iMac G5, bisiklet ve kar üfleyici ile üretmeyi başardı. Sonraki yıllarda da bilgisayarların nasıl bir araya getirileceği yönündeki çalışmalarını sürdürdü. Böylece eski Mac bilgisayarları ve yan parçaları geliştirerek yeni bir model etmeye çalıştı. Alex Jason, "Sadece güzel bir bilgisayar istedim ama bilgisayarların hoyratça kenara atıldığını fark ettim. O anda beynimde bir şimşek çaktı: Onları toplayabilir ve daha iyi bir hale getirebilirdim ve bunu gerçekleştirdim" açıklamasında bulundu.

Alex Jason ve Gürcü teknoloji gurusu, şimdilerde ortak çalışıyor. Müzayedeye çıkarılan parçaların değeri 50.000 dolardan başlayıp, 1.5 milyon dolara kadar yükseltilecek. Basit bir örnek vermemiz gerekirse, 1976 yılından beri 200 Apple I üretildi. Dünyada sadece 70'i kullanılabilir durumda. Tahmin edersiniz ki bunlardan bir tanesi de Jason'ın kontrolünde.

Maine Teknoloji Müzesi

Her ne kadar Maine teknoloji müzesi bütçesi itibariyle dünyanın en büyüğü olmasa da, kayda değer özelliklere sahip. Maine Teknoloji Müzesi kurulu, tarihi teknolojik parçaları sergilemek için vites değiştirdi. Lobiden etkileşimli odaklanıyor, robotik çağdaş ve gelecek kaçkını teknolojiye yer veriliyor. Müze, NASA ile teknolojik ürünleri sergilemek için bir anlaşma imzaladı bile. Diğer imza ise dünyaca ünlü National Geographic kanalı ile gerçekleşti. Alex ve babası Bill Jason, şimdi bir bilim ve teknoloji müzesi için uygun bir web sitesi hazırlama amacıyla Augusta şehir yetkilileri ile birlikte çalışıyorlar.