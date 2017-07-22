Hata yapmak, insanı insan yapan en belirgin özelliklerdendir ve dahiler de hata yaparlar. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar ulaşmış 8 ünlü sanat eseri ve fark edilemeyen kusurlarını listeledik.

Heykellerin ne kadar doğru olduklarını tartıştığımız şu günlerde, tarihin günümüz insanlığına emanet ettiğini nitelikli eserlerle övünüyoruz. Bu eserleri meydana getiren sanatçıların çoğu yaşadıkları döneme dair en bilinen simalar ve algıları yaşadıkları çağın çok çok ilerisinde yaşıyor.

Sanatı sanat yapan şeyin belki de insanın kusurları olduğunu düşününce dünyaca ünlü bu eserlerdeki hatalar elbette doğal karşılanabilir. Zira bu listeyi sizinle paylaşmamızın nedeni, önerilen miktarda kusurun güzelliklere engel olmadığını aktarmaktır.

8. Davut Heykeli (Michelangelo)

Hz. Davut’un bu heykeli heykeltraş Michelangelo tarafından yekpare bir mermeri oyarak 1501-1503 yılları arasında İtalya’da yapıldı. Michelangelo'nun heykelleri genellikle anatomik olarak doğrudur, ancak Davud heykeli küçük bir kusura sahiptir: Omurga ile sağ skapula arasında eksik bir kas vardır. Heykeltıraş, mermer blokta bir arıza nedeniyle o kası oyamamıştır.

7. Dokuzuncu Dalga (Ivan Aivazovsky)

Bu resim 1850’li yıllarda yapıldı. Resimdeki dalgalar ise mükemmel detayıyla dikkati çekiyor ve sanatçının bir fotoğraf çektiği imajını veriyor. Ancak Aivazovsky, kıyıda gözlemlediği bu köpüklü dalgaların açık denizlerde de aynı şekilde olduğuna inanıyordu. Nitekim açık denizlerdeki fırtınalarda ortaya çıkan dalgaların konik biçimli olduğunu bilmiyordu ve fırtına ortasındaki dalgayı sığ sulardaki kırıklı dalgalar gibi resmetti.

6. Musa’nın Hükmü Heykeli (Michelangelo)

İncil’in yanlış çevrilmesi nedeniyle Musa peygamberin boynuzları olduğuna inanılıyordu ve sanatçı Musa tasfirine boynuz ekledi.

5. Folies-Bergère'deki Bir Bar (Édouard Manet)

Aynaya yakından bakarsanız, yansımanın gerçeğe uygun olmadığını fark edebilirsiniz. Tezgah üzerindeki şişeler farklı şekilde yerleştirilmiştir ve barmen başka bir yöne bakıyormuş gibi görünür. Araştırmacılar bu hatanın bilinçli olarak yapıldığı konusunda ısrarlılar.

4. Gece Devriyesi (Rembrandt)

Bu resim, çözülmemiş bilmecelerle dolu. Kaptan Frans Banning Cocq'un eldivenleri üzerine birçok tartışma ortaya var: Sağ elindeki eldiven, başka bir sağ ele ait eldiveni tutuyor. Çoğu sanat tarihi araştırmacısı, bunun resimlerde uygulanan mizahi bir dokunuş olduğunu savunuyor.

3. Emmaus'ta Yemek (Caravaggio)

Dikkatli bir kişi meyve sepetinin masanın kenarında olduğunu ve fizik kurallarına karşı gelerek düşmediğini görebilir. Sanat uzmanları ise resimdeki meyvelerin, resimdeki mevsime uymadığını fark ettiler.

2. Venüs'ün Doğuşu (Botticelli)

Tablo, Rönesans sanatının anatomik doğruluğu ile karakterize olmasına rağmen, Botticelli'nin eseri gerçekçilikten uzaktır. Venüs şişmiş bir ayağı ve aşırı uzun boynu ile dikkat çekiyor. Bir çalışmaya göre bu hatalar, kusursuz bir kadın bedenini tasvir etmekten kaçınmaya yönelik kasıtlı bir girişim.

1. Sistin Meryemi (Raphael)

İlk bakışta, Papa’nın sağ elinde altı parmak olduğunu görüyor olabilirsiniz. Daha dikkatli bir incelemeden sonra, altıncı parmak çıkıntısının avucunun bir parçası olduğunu fark edersiniz. Aynı şey Meryem’in sağ ayağı için de geçerlidir. Bu resim hakkındaki incelemeler ise devam ediyor.

Bonus: Konya / Akşehir Nasrettin Hoca Heykeli (O maya tutmaz hocam):