Dahili Projeksiyonlu Moviphone CES 2018'de Görücüye Çıktı!

Dahili projeksiyonu ile 100 inçe kadar HD çözünürlükte görüntüler yansıtabilen Moviphone, CES 2018'de hem tüketicilerin hem de perakendecilerin dikkatini çekmek için görücüye çıktı.

CES fuarında dolaşırken başınıza gelebilecek en iyi şey, eşine az rastlanır bir ürün görmektir. Wireless Mobi Solution (WMS) şirketi tarafından geliştirilen Moviphone da bu eşine az rastlanır ürünlerden biri.

İlk bakışta tasarımı, ekran boyutu ya da diğer özellikleri nedeni ile Moviphone’u sıradan bir Android akıllı telefon sanabilirsiniz. Fakat Moviphone’da özellikle film severlerin çok hoşuna gidecek bir özellik bulunuyor; bir dahili projeksiyon.

Bu küçük cihaz sahip olduğu dahili projeksiyon ile telefon ekranındaki görüntüleri HD çözünürlükle 100 inç (254 cm) büyüklüğünde ve 50lm ışık yoğunluğu ile yansıtabilir. Cihazda film keyfinizin yarıda kesilmemesi için 4000mAh’lik bir batarya bulunuyor.

Moviphone Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6750V

RAM: 4GB

Depolama: 128GB

Ekran: 5.5 inç Full HD OLED

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 4000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Peki film severlerin mobil sineması diyebileceğimiz bu orta seviye Android telefona sahip olmanın bedeli nedir? WMS, Moviphone’u 599 dolarlık (Yaklaşık 2200 TL) fiyatı ile web sitesi üzerinden satışa sundu.