Dahili Projeksiyonlu Moviphone CES 2018'de Görücüye Çıktı!

CES fuarında dolaşırken başınıza gelebilecek en iyi şey, eşine az rastlanır bir ürün görmektir. Wireless Mobi Solution (WMS) şirketi tarafından geliştirilen Moviphone da bu eşine az rastlanır ürünlerden biri.
İlk bakışta tasarımı, ekran boyutu ya da diğer özellikleri nedeni ile Moviphone’u sıradan bir Android akıllı telefon sanabilirsiniz. Fakat Moviphone’da özellikle film severlerin çok hoşuna gidecek bir özellik bulunuyor; bir dahili projeksiyon.
Bu küçük cihaz sahip olduğu dahili projeksiyon ile telefon ekranındaki görüntüleri HD çözünürlükle 100 inç (254 cm) büyüklüğünde ve 50lm ışık yoğunluğu ile yansıtabilir. Cihazda film keyfinizin yarıda kesilmemesi için 4000mAh’lik bir batarya bulunuyor.
Moviphone Özellikler
İşlemci: MediaTek MT6750V
RAM: 4GB
Depolama: 128GB
Ekran: 5.5 inç Full HD OLED
Arka Kamera: 16MP
Ön Kamera: 8MP
Batarya: 4000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Peki film severlerin mobil sineması diyebileceğimiz bu orta seviye Android telefona sahip olmanın bedeli nedir? WMS, Moviphone’u 599 dolarlık (Yaklaşık 2200 TL) fiyatı ile web sitesi üzerinden satışa sundu.