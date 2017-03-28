İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere Başbakanı Theresa May ve İskoçya 1. Bakanı Nicola Sturgeon’un bacaklarını ön plana çıkardığı bir fotoğrafı manşetinde kullanıp “Brexit’i unutun, bacaklara bakın” başlığını atınca ülkesinde oldukça büyük tepkilere maruz kaldı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci olan Brexit müzakerelerinde bulunan İngiltere Başbakanı ve İskoçya 1. Bakanı’yla ilgili atılan bir manşet, Daily Mail’in ülkesinde ciddi şekilde eleştirilmesine yol açtı.

Gazete iki siyasetçi kadının Glasgow’da yaptıkları görüşmeyi bacaklarının ön plana çıkacağı şekilde manşetine taşıyan ve bunu “Brexit’i unutun, bacaklara bakın. Bacak yarışını kim kazandı?” şeklinde sunan Daily Mail, Sarah Vine’ın konuyla ilgili yazdığı “Ellerindeki en iyi silah? Tabii ki o bacaklar” ifadelerini de yayınlamakta sakınca görmedi. Vine, aynı zamanda İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon için ‘Tamamen flörtöz, bacaklarını kışkırtıcı bir şekilde üst üste atmış. Bu tamamen baştan çıkarma üzerine yapılmış bir girişim’ ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bazı siyasetçiler, bu duruma çok ağır tepki gösterdiler. İşçi Partili milletvekili Harriet Harman, ‘Aptalca, 2017 yılındayız!’ anlamına gelen bir tweet paylaştı.

İşçi Partili bir başka milletvekili Yvette Cooper da yine Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘2017 yılındayız. İki kadının alacağı kararlar, Birleşik Krallık’ın kaderini belirleyecek. Manşetteki yazıda ise açıkça bu iki kadının bacaklarından bahsediliyor.’ ifadelerini kullandı.