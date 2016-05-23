Daima Sağı Gösteren Bu Sihirli Okun Sırrı Nedir?

Japonya'daki Meiji Üniversitesi'nde Matematikçi ve aynı zamanda bir illüzyon ustası olan Kokichi Sugihara, sihirli ok çalışmasıyla adeta takipçilerini büyüledi.

Aslında bir üniversitede matematikçi olan Kokichi Sugihara kişisel İnstagram hesabında bu tarz ilginç ilüzyon oyunları düzenleyip, takipçileriyle paylaşıyor. Bu seferki çalışmasında ise zıt yönlere çevrilmesine karşın daima sağ yöne bakan bir ok tasarlamış. Bu göz yanılsaması ayna üzerinde bile çalışmakta, yansıyan versiyonun yönü her zaman solu, gerçek olanı ise sağı işaret etmeye devam ediyor. Ama daha sonra Sugihara videosunda zekice bir ilüzyon olduğunu gösteriyor ve bu konuda ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Sugihara, matematikçi olarak yeteneklerini, görünüşlerine baktığınız açıya bağlı olarak değiştirebilen benzersiz şekilli 3 boyutlu nesneleri tasarlamak için kullanıyor. Yukarıdan bakıldığında, bu ok, mükemmel bir simetrik, ancak belirsiz bir şekildir. Ancak farklı bir perspektiften bakıldığında, tepesindeki dalgalanmalar bir tarafın diğerinden daha fazla noktaya sahip olduğunu gösterir ve beyniniz daha önce gördüğü bir şeyle eşleştirmeye çalıştığında, işaret eden bir ok mantıklı bir seçimdir.