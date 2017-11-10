Daimler'den Full Elektrikli Okul Otobüsü 'Jouley'

Amerika'da hizmet görecek olan bütünüyle elektrikle çalışan okul otobüsleri, yakıtla çalışan otobüslerle benzer performans sergilediği gibi, güvenliğe dönük bazı donanımlara da sahip.

Haftanın beş günü, yılda yaklaşık 9 ay öğrencileri okullara taşıyan okul servisi filoları, çalıştıkları sürece önemli oranda yakıt kirliliği pompalıyorlar. Fakat dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden birinin sayesinde bu büyük, sarı renk araçlar yeşile dönüşecekler.

Amerika’da hizmet vereceği düşünülen yeni elektrikli otobüslerin yapımını Alman otomobil devi Daimler gerçekleştirecek. Araçların yapımı, firmanın Kuzey Amerika’da bulunan ‘Thomas Built Buses adlı şubesi tarafından gerçekleştirilecek. Saf-T-Liner C2 olarak adlandırılan ve aynı zamanda ‘Jouley’ olarak tanınan otobüsün 2019 yılında okul bölgelerinde yollara çıkması bekleniyor.

Jouley görüntü itibariyle diğer okul otobüslerinden farksız gibi. 81 öğrencilik taşıma kapasitesine sahip olan otobüsü farklı kılan şey ise, içerisinde barındırdığı donanım. Aracı 160 kWh’lik bataryası her bir şarjda ortalama 160 kilometre yol almasını sağlıyor. Daimler, daha uzun mesafeli yolculukların sağlanması için ekstra batarya paketinin entegre edilebileceğini söylüyor.

Jouley otobüslerinin şarj edilme süreleri ortalama 8 saat. Daimler, aracın sergileyeceği performansın, geleneksel benzinle çalışan otobüslerle başa baş olduğu iddiasında bulunuyor. Aynı zamanda telematik ve analiz sistemleri gibi aracın yolculuk esnasında konumunu takip etme imkanını sağlayan bazı güvenlik özellikleri de mevcut.

Daimler, elektrikli araç kategorisinde büyük girişimlerde bulunuyor. Özellikle de büyük araç kategorisinde. Otomobil devinin kamyon ve otobüs bölümü yakın bir zamanda ağır yük taşıma kapasitesine sahip, E-FUSO adını verdiği bataryalı araçlarının tanıtımını yapmıştı. Daimler, Elon Musk’ın teşvikiyle yeni nesil elektrikli araç sektöründe faaliyet gösteren firmalara 10 milyar dolar yatırım vaadinde bulunmuştu.