Daimler, Tam Elektrikli Ağır İş Araç Planlarını Açıkladı!

Dev alman otomotiv grubu Daimler, tam elektrikli kamyon ve otobüsler odaklı yeni markası E-FUSO'yu ve markanın ilk aracı Vision One'ı tanıttı.

Otomotiv devi Daimler, elektrikli araç programlarını genişletmek için son dönemlerde büyük hamleler gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise Daimler’e bağlı şirketlerden biri, Tesla’nın yarı kamyonunu tanıtmasına birkaç hafta kala tam elektrikli ağır hizmet araç planlarını paylaştı.

Daimler Trucks'a bağlı olan Mitsubishi FUSO Kamyon ve Otobüs Şirketi (MFTBC), elektrikli kamyon ve otobüslere odaklanan yeni markası E-FUSO’yu duyurdu. E-FUSO, ilk elektrikli kamyon konsepti Vision One’ı yarın ziyaretçilere açılacak olan Tokyo Otomobil Fuar’ında görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

E-FUSO Vision One, Daimler’in tek şarjla 350 kilometre gidebilen ağır işler için geliştirilmiş seviye 8 kamyonudur. Şirket, aracın 23 ton olduğunu ve taşıma kapasitesinin 11 ton olduğunu belirtti. Bu da Vision One’ın, şirketin aynı sınıfta bulunan dizel aracından sadece 2 ton daha az yük taşıma kapasitesine sahip olduğu anlamına geliyor.

Daimler, yeni konseptinin üretimi için bir tarih belirtmedi. Ancak MFTBC, gelecek yıllarda tüm otobüs ve kamyonları için elektrikli güç aktarma sistemlerini teknoloji ve alt yapıya bağlı olarak geliştireceklerini belirtti. Şirket sistemler üzerinde de tek başına çalışmayacak; Mercedes-Benz Energy ve Chargepoint gibi diğer şirketler de MFTBC’ye batarya gereçleri ve şarj ağları konusunda yardımcı olacak.