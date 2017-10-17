Dakika 1 Gol 1: Huawei Mate 10 Pro İlk Güncellemesini Aldı

Huawei Mate 10 Pro'nun basına özel dağıtılan inceleme modelinde çıkan bir hatanın ardından ilk güncellemesini aldı!

Geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinin inceleme için dağıtılan serisinde fazla ısınmaya ve bataryanın hızlıca boşalmasına yol açan bir hatanın olduğunu hem Huawei yetkilileri hem de inceleme modellerine erişen insanlar tarafından bahsedilmişti. Bunun Android Oreo ile ilgili yazılımsal bir hata olduğunu belirten yetkililer en kısa sürede bir çözüm bulacaklarını belirtmişlerdi.

İnceleme modellerine ulaşan kişilerin ve Huawei'nin duyurduğuna göre Mate 10 Pro modellerine Huawei 24 saat içerisinde hatayı çözen bir güncelleme yayınladı. Bu genelde inceleme modelleri için oldukça sık karşılaşılan bir şeydir ve genelde incelemeyi yazacak kişinin yazacağı yazı dışında markayı fazla da kötü etkilemez. Ancak burada haber değeri olan şey Huawei'nin bunu ideal hata çözme süresinden daha kısa sürede ve inceleme modelleri için yapmış olması.

"İnceleme modeline sahip bir geliştirici, hatayı daha önce Twitter üzerinden duyurmuştu"

Huawei yetkililerinin Android Authority'ye yaptığı açıklamaya göre, Huawei, güncellemeler ve hata çözme hızıyla ilgili bir güven kaynağı haline gelmek istediğini belirtmiş. Aslında bu noktada Google yetkililerinin de belirttiği gibi hatanın sebebi Android Oreo'dan kaynaklı. Normalde Google'ın çözmesi gereken sorunu Huawei'nin çözülmesi için hızlandırmış olması da bunun için olduğu söyleniyor.

Ne diyelim, bu Huawei için oldukça önemli bir gelişme. İlerleyen zamanlarda, eğer tüm modelleri için ve ürünlere ulaşan müşteriler için de aynı hızda davranırlarsa, Huawei marka değerine marka değeri katmış olacak. Bu da, bu anlamda tüm Huawei kullanıcılarına da bir müjde ve verilmiş söz olarak önemli bir değer taşıyor. Umarız sözlerini tutabilirler. Siz ne düşünüyorsunuz?