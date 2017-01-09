Margaret Atwood’un Muhteşem Romanı ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ Dizi Oluyor!

Feminist bir distopya ile dikkat çeken Damızlık Kızın Öyküsü romanı, Hulu’da dizi olarak geliyor.

Dünya yazarlarının en popülerlerinden biri olarak kabul edilebilecek Margaret Atwood, özellikle feminist distopyasıyla ünlenmiş ve Damızlık Kızın Öyküsü adlı romanı ile tüm dünya tarafından tanınmıştı. Orijinal adı The Handmaid’s Tale olan roman kadın haklarının bugünkü halinin tersine döndüğünde çıkacak sonucu incelemiş ve ortaya çıkardığı muhteşem bir distopya ile anılır olmuştu.

Şimdi ise Türkiye’de bulunmayan (ama gelmesini çok istediğimiz) Hulu platformuna özel olarak yayınlanacak bir dizi ile ete kemiğe bürünecek olan romanın ilk fragmanı nihayet geldi.

Jordana Blake, O.T. Fagbenle, Joseph Fiennes, Max Minghella, Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski ve Samira Wiley gibi yıldızların yer aldığı yapım ilk fragmana göre oldukça iyi ve bu senenin popülerlerinden biri olacak gibi.

Bakalım Damızlık Kızın Öyküsü nasıl bir popülarite yakalayacak;