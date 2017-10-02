ABD’nin turizm merkezlerinden Las Vegas’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 50 kişinin bir silahlı saldırı sonucunda öldürüldüğü olay sırasında Instagram fenomeni Dan Bilzerian da oradaydı ve yaşadıklarını hikayeler kısmından aktardı.

Tüm dünyanın lüks hayatı ve har vurup harman savurmasıyla tanıdığı Instagram fenomeni ve profesyonel kumarbaz Dan Bilzerian, silahlı bir saldırının ortasında kaldı. Silahları çok seven Bilzerian, ironik bir şekilde canını zor kurtardığı olay yerinden kaçarken yaşadığı anları Instagram hikayesi şeklinde paylaştı.

Hemen aşağıda izleyeceğiniz video, kendisinin hikeyesine attığı görüntüler. Olay sırasında en az 50 kişinin öldürüldüğü söyleniyor:

Polis tarafından bir kişi göz altına alınsa da saldırının neden gerçekleştiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilzerian’ın video da söyledikleri ise kan donduruyor:

“Lanet olsun. Bir kız başından vuruldu. Bu çok delice. Silahıma davranmak zorunda kaldım ve geri dönüyorum.

Bu bir çeşit toplu katliam. Adamın kesin büyük kalibreli bir silahı vardı. Yanımdaki bir kızın yüzünden vurulduğunu ve beynini falan gördüm”

Las Vegas, servetini kumara borçlu olan Bilzerian’ın yarı zamanlı olarak oturduğu yer. Silahlarla ilgilenmeyi ve onlarla gövde gösterisi yapmayı seven 'yozlaşmışlık abidesi' Bilzerian’ın bu görüntüleri, terörizmin geldiği noktayı gösteriyor.