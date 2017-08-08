Daniel Craig İki Bond Filmi İçin Daha İmza Attı!

Önceden yeni 007 serileriyle ilgili rahatsızlığını ve artık James Bond karakterini oynamak istemediğini belirten Daniel Craig, The Sun'ın iddasına göre iki Bond filmi için daha imza attı

Daha önce film hakkında "Yeniden çekmektense bileklerimi keserim" diye açıklama yapan 49 yaşındaki aktör, James Bond filmleriyle ilgili rahatsızlığını belirtmişti. Daniel Craig'in son dönemlerde 007 filmleri hakkında düşüncelerinin yumuşadığı ve yeni Bond filminde aktörün döndüğünü daha önce yazmıştık. The Sun'ın prodüksyon şirketi çalışanından aldığı bilgilere göre Daniel Craig, Bond filmleriyle ilgili prodüksyon şirketi yöneticilerince ilerideki Bond filmleri için de yumuşatılmış durumda.

İki Bond filmi için daha ikna edildiği belirtilen Daniel Craig'in prodüksyon şirketi tarafından, hayranların kendisini çok sevdiğini ve film serisinin gişe başarılarının Daniel Craig sayesinde olduklarını bildiklerini ve devam eden Bond filmleri için kendisine ihtiyacı olduklarını söyledikleri idda edildi. Yeni filmde Bond kızının Cara Delavigne olduğuna dair bilgi de iddalar arasında.