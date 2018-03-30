Paylaştığı makyaj videolarıyla YouTube fenomeni haline gelen Danla Biliç'in Şeyma Subaşı ve Zeynep Ilıcalı'yla ilgili olarak yüklediği son video, "Acun Media tarafından bulunan bir telif hakkı talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" uyarısı aldı. Başka bir deyişle Danla Biliç'in "ağır dedikodu" içeren videosu 2 saat içerisinde kaldırıldı.

YouTube'da paylaştığı makyaj videolarıyla yüz binlerce abone sayısına ulaşan Danla Biliç ile paylaştığı Instagram videoları ve Acun Ilıcalı'nın eşi olması vesilesiyle bir hayli takipçisi bulunan Şeyma Subaşı arasında süren gerilim giderek artıyor. İkili arasında Danla Biliç'in sosyal ağ hesabından paylaştığı bir iddiadan dolayı bir gerilim yaşanıyordu.

Son olarak birkaç YouTuber arkadaşıyla dedikodu temalı bir video çeken Danla Biliç, Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde 'analiz' etti. Birkaç saat içerisinde yüksek izlenme oranı yakalayan video, YouTube tarafından kaldırıldı. Videonun kaldırılma sebebi olarak ise içerisinde Acun Media'ya ait bir telifin bulunması gösterildi.

Danla Biliç, videonun telif yemesinden sonra durumu onaylı sosyal ağ hesabından "Noldu ya fotom gitti" ifadeleriyle duyururken ardından attığı tweetleri de daha sonra sildi. Biliç, sildiği tweetlerde Şeyma Subaşı'nın kendisiyle video çekmesi halinde özür dileyeceğini ve çıkarları için yaşayan bir insan olduğunu yazdı. Telif atılan video daha sonra izleyen kişiler tarafından ya da farklı kanallarla tekrar YouTube'a yüklendi: